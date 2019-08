Bilić kod kuće prvi put 'kiksao', Krovinović odigrao cijeli susret

Sve je bilo spremno za drugu pobjedu na putu prema Premiershipu, ali Bilićevi puleni nisu uspjeli zabiti gol više od Millwalla (1-1) u debiju pred domaćom publikom. Filip Krovinović zaigrao je u početnoj jedanaestorki te je odigrao svih 90 minuta.

Dominirali su 'baggiesi' od samog početka i izgledalo je da će novi 'Bilić boysi' maestralno nastaviti nakon što su u prvom kolu pobijedili Nottingham Forrest (2-1). Gosti loptu praktički i da nisu imali, a najbolje tomu svjedoči postotak posjeda lopte - WBA je loptu u nogama držao nevjerojatnih 77% prvog poluvremena. No, broje se golovi pa Bilić i nije bio u željenoj poziciji.

Nakon što je ovog ljeta u svlačionicu stiglo devet novih pojačanja plus novi trener, vlasnici su bili jasni da je njihov cilj direktan plasman u prvu ligu. Prvi domaći bodovi smiješili su se od 53. minute kad je loptu u svoju mrežu poslao Pearce, a Bilićevi izabranici poveli 1-0. I u drugom poluvremenu dominirali su terenom, ali malo su se probudili i gosti koji su pucali iz svih mogućih pozicija. A u 75. minuti su i izjednačili, zabio je Smith.

Iako su do kraja susreta napadali, 'baggiesi' nisu uspjeli doći do pobjedonosnog gola. S obzirom na sve spomenuto, ovo se može smatrati svojevrsnim kiksom, ali sezona je još duga, kao i put do Premiershipa.