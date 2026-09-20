Bilić uveličao turnir u čast Ćire! Dinamovi klinci slavili su protiv momčadi bivšeg hajdukovca

Ovog je vikenda na terenima NK Ćiro Blažević akademije održano novo izdanje Memorijalnog turnira u čast treneru svih trenera. Tijekom tri dana turnira, koji se igrao od petka do nedjelje, nastupilo je čak 24 momčadi (2017. godište i mlađe) iz šest europskih zemalja. Naslov su osvojili dječaci Dinama, koji su u finalu bili bolji (7-0) od vršnjaka iz Uskoka Klis, kojeg, zanimljivo, vodi bivši hajdukovac Gergő Lovrencsics (38).

Ambasador turnira bio je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, koji je u nedjelju na svečanom zatvaranju podijelio trofeje i nagrade najboljima. Bio je Bilić, dakako, meta najmlađih obožavatelja tijekom cijelog popodneva. Strpljivo je potpisivao dresove, kape, šalove, pozirao za fotografije, odgovarao na pitanja najmlađih, a o Ćiri je imao birane riječi.

- O Ćiri ne može samo rečenica, to je jako teško. Ne mogu tako malo reći... On je na mene, kao i na sve nas iz generacije 1998. u Francuskoj, ostavio veliki trag. Usudio bih se reći da je taj utjecaj bio jednako jak kao utjecaj roditelja i naših drugih majki. Takav je bio njegov utjecaj, ne samo na nas kao igrače nego i na nas kao ljude - rekao je Bilić i dodao...

Foto: Luka Tunjić/24sata

- Sve što se tiče djece je pozitivno. Vidio sam talentirane dječake i zbog toga možemo biti mirni i spokojni za budućnost hrvatskog nogometa. Znamo u čije se ime ovo radi, mislim na velikog Ćiru, i jako mi je drago što sam dio cijele ove priče. Što bi on rekao djeci? Bio je majstor, ne majstor nego jedinstven, u tim svojim motivacijama. One se danas ne samo prepričavaju kao zgode i anegdote već ih i koristimo mi, njegovi, kako se kaže, sinovi koji smo postali treneri. Koristimo ih isto tako prije utakmica.

Dao je savjet mladim nogometašima i njihovim roditeljima.

- Treba biti uporan, biti radišan, voljeti tim i biti dio grupe. I ono što piše u Bibliji: ne uzvisi se kada te netko hvali, ali nemoj ni potonuti ako te netko kritizira. Život je pun uspona i padova, tako i karijera. Nažalost, Ćire više nema, ali živi kroz ovo. Zahvalan sam mu jer, kako se kaže, sigurno ne bih bio ovakav da me nije vodio Ćiro.

Turnir je organizirao Miro Blažević, najstariji Ćirin sin, koji je najavio kako će turnir postati tradicija.

- Nastavit ćemo organizirati turnir svake godine. Mogu reći da sam iznenađen angažmanom i razinom kvalitete na turniru. Dinamo je ponovno pobijedio, a iduće godine morat ćemo još podignuti ljestvicu. Ovo će definitivno postati tradicionalan turnir. Radimo ga prvenstveno zbog djece, kako bi se sjećala tko je bio Ćiro Blažević i kako bi njegov duh nastavio živjeti.

ARHIVA - 8.2.2023. preminuo je Miroslav Ćiro Blažević | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Akademija koja nosi ime po treneru svih trenera specijalizirana je za rad s djecom od četiri do 12 godina.

- To je naša posebnost. Infrastruktura nam ne dopušta nešto više, ali u ovih 25 godina uspjeli smo čak i neke profesionalce usmjeriti na dobar put. Međutim, oni nisu toliko bitni koliko sva djeca koja su prošla kroz sport, zajedništvo i natjecateljski duh. To je iznimno važno za njihov daljnji život i mislim da ćemo nastaviti njegovati taj duh koji je ovdje prisutan.

Turnir je za njega posebno emotivan.

- On (Ćiro, op. a.) je toliko prisutan svuda da je bilo sasvim normalno da napravimo ovakav turnir. On je tu prisutan, uvijek je tu. Njegov duh opstaje. Da je tu, rekao bi: 'Evo, novi Luka Modrić već se rađa.'.