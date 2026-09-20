VIDEO Kovač usred intervjua saznao tragičnu vijest i završio u suzama. Gledatelji šokirani

Hrvatski trener Niko Kovač koji vodi Borussiju Dortmund došao je do četvrte uzastopne pobjede u Bundesligi nakon slavlja nad Stuttgartom (1-0). Kovač je nakon utakmice davao intervju, a onda je uslijedio šok.

Tijekom intervjua saznao je da je preminuo Peter Hermann, njegov bivši suradnik i prijatelj. Hrvata je tragična vijest pogodila te je ostao vidno šokiran te nije uspio sakriti emocije.

Niko Kovac kommen einige Tränen nachdem er auf dem Tod von Peter Hermann vom Moderator informiert wird☹️.

Finde sowas echt unangebracht und Respektlos, ohne Absprache vor Laufender Kamera ihn darauf anzusprechen.. pic.twitter.com/fgSn6FDvzs — kingkenni (@kingdortmund) September 19, 2026

Nakon što mu je priopćena vijest, od Kovača je zatražena reakcija. Upravo je taj trenutak izazvao brojne reakcije gledatelja na društvenim mrežama. Mnogi su komentirali kako Kovaču vijest nije trebala biti priopćena tijekom prijenosa s obzirom na to da su njih dvoje surađivali. Snimka razgovora proširila se društvenim mrežama, a mnogi su kritizirali način na koji je Kovač saznao za smrt bivšeg suradnika.

Voditelj Sky Sporta nastavio je postavljati pitanja hrvatskom stručnjaku, ali mu je bilo teško odgovarati na pitanja.

Inače, Hermann je preminuo u 74. godini nakon komplikacija povezanih s neurološkim oboljenjem. Tijekom bogate trenerske karijere radio je u brojnim njemačkim klubovima, među kojima su Bayern, Borussia Dortmund, Schalke i Bayer Leverkusen. S Kovačem je surađivao tijekom njegova vremena u Bayernu.