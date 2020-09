Bilić poručio sucu: 'Ubit će nas drugi put! Idi u p**** materinu'

Slaven Bilić nije se mogao pomiriti s crvenim kartonom za Gibbsa pa je na kraju prvog poluvremena uletio na travnjak i krenuo se prepirati sa sucem Deanom, a on ga je naposljetku isključio

<p>Na poluvremenu utakmice <strong>Evertona i WBA </strong>u 2. kolu <strong>Premier lige </strong>bilo je 2-1. WBA je pokazao solidnu igru u prvom dijelu, imao je prednost od 1-0 pri čemu je pogodio i stativu, no Everton je uspio stići do preokreta. Strijelac za WBA bio je Diangana (10') dok je Everton do preokreta stigao preko Calverta-Lewina (31') i Jamesa Rodrigueza (45'). Everton je naposljetku i slavio u utakmici, i to s uvjerljivih 5-2.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: WBA slavi ulazak u Premiership</strong></p><p>No, koncem prvog poluvremena dogodio se eksces zbog kojeg je Kieran Gibbs zaradio izravni crveni karton. <strong>Gibbs </strong>je držao loptu uz aut liniju pri čemu je <strong>James Rodriguez </strong>naletio i zaletio se u njega 'bodycheckom' kao u hokeju. Englez mu nije ostao dužan pa ga je udario u glavu za što je dobio izravni crveni karton i tu je krenula ludnica.</p><p>Slaven Bilić nije se mogao pomiriti s takvom odlukom pa je na kraju prvog poluvremena uletio na travnjak i krenuo se prepirati sa sucem <strong>Mikeom Deanom, </strong>a sudac ga je naposljetku isključio.</p><p>Bilić je nekoliko puta ponavljao Deanu da provjeri taj faul Rodrigueza. </p><p>- Pogledajte za nas taj faul i crveni karton. Sljedeći put će nas ubiti - ponavljao mu je Bilić, a Dean mu je poručio da otiđe.</p><p>- Sljedeći put će nas ubiti, možeš nas i ti ubiti - rekao mu je Bilić, a Dean mu je onda pokazao crveni.</p><p>Hrvatski trener još mu se trudio objasniti i nakon pokazanog kartona, a potom se okrenuo, mahnuo rukom po zraku uz jedno sočno 'ajde u p***u materinu'.</p><p>Video situacije pogledajte <a href="http://sportklub.hr/Nogomet/Premier-League/a117870-Bilic-poludio-na-suca-i-zaradio-iskljucenje.html?fbclid=IwAR1iUTvY318a23FpUTjkOVqD90C6o4Z84ClGr_cx1SF-S-n3gZy9iej-obw" target="_blank">OVDJE</a>.</p>