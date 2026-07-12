Bilić želi sve kao 2006. godine: Vušković će najviše profitirati, mladima opet naslovne uloge!
Bilić je prije 20 godina u prvi plan progurao Modrića, Ćorluku, Eduarda, Pranjića..., a mnogi vjeruju kako će opet vjerovati mladim snagama. I kako će u A vrstu brzo Silić, Barišić, Hrgović, Segečić, Stojković...
Izvršni odbor HNS-a sastat će se u ponedjeljak, istog dana potvrditi Slavena Bilića kao novog izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Iskusni stručnjak postat će prvi čovjek s dva izbornička mandata na klupi "vatrenih", svi u krovnoj kući našeg nogometa očekuju kako će Bilić nastaviti Dalićevim stopama. Po pitanju rezultata, odlazaka na velika natjecanja, posvećenosti nacionalnoj vrsti...