Bilića zadivio 'Sergio Busquets iz Nijmegena', stiže u 'vatrene'?

Darko Nejašmić (27) ovih dana teško može otvoriti nizozemske portale a da ne pronađe vlastito ime. Nekadašnji veznjak Hajduka i Osijeka postao je jedna od glavnih priča NEC-a, a nakon dvije sjajne predstave protiv Olympiacosa u kvalifikacijama za LP dobio je nadimak - Busquets iz Nijmegena.

Nejašmić je u obje utakmice protiv grčkog velikana bio najbolji igrač, a posebno je briljirao u uzvratu, u kojem je odradio svih 120 minuta. Upravo su njegova mirnoća pod pritiskom, osjećaj za prostor i sposobnost diktiranja ritma Nizozemce podsjetili na legendarnog veznjaka Barcelone.

Usporedba je nasmijala i samog Nejašmića. Ugledni novinar De Telegraafa Valentijn Driessen smatra da bi Ajax, NEC-ov konkurent u prvenstvu, već ovog ljeta trebao dovesti Nejašmića.

Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA

Transfermarkt ga procjenjuje na četiri milijuna, a NEC ga je prošlog ljeta iz Sharjaha doveo bez odštete. Ugovor mu traje do 2027. Nejašmić je u godinu dana prošao put od UAE-a do jednog od najzapaženijih veznjaka Eredivisie.

Prema informacijama Germanijaka, Nejašmić je jedan od igrača koji bi se trebali naći na prvom popisu Slavena Bilića otkad je preuzeo "vatrene". Jedina je dvojba hoće li njegovo ime odmah završiti među pozvanima ili će za početak dobiti pretpoziv. Nejašmić još nema nastup u A selekciji.