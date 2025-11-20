Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten
Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine
Foto Instagram
1/70
Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025