Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten
Foto Instagram
Foto: Instagram
Foto Instagram
U svijetu gdje se životi slavnih prate pod mikroskopom, rijetke su priče koje odišu autentičnošću bajke. Jedna od takvih je, bez sumnje, ona o Georgini Rodríguez i Cristianu Ronaldu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Zajedno sa zaručnikom Ronaldom posjetila je predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i njegovu rezidenciju Bijelu kuću.
| Foto: DavidSacks via X/REUTERS
Foto Instagram
Sve je počelo 2016. godine u Madridu, daleko od bljeskova fotoaparata. Georgina Rodríguez, tada 22-godišnja djevojka španjolsko-argentinskih korijena, radila je kao prodavačica u ekskluzivnoj Gucci trgovini.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Jednog dana, u trgovinu je ušao Cristiano Ronaldo, tada najveća zvijezda Real Madrida i globalna ikona.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Privlačnost je bila trenutačna. U svojoj popularnoj Netflix seriji "Ja sam Georgina", Georgina je taj trenutak opisala kao "vrlo poseban početak", trenutak koji joj je nepovratno promijenio život.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Iako je Ronaldo kasnije priznao da isprva nije očekivao da će veza postati toliko snažna i ozbiljna, s vremenom je shvatio da je u Georgini pronašao ženu svog života.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njihov prvi susret prerastao je u romansu koja se odvijala u tajnosti, daleko od očiju javnosti, gradeći temelje za partnerstvo koje će uskoro postati globalni fenomen.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Svijet je za njihovu ljubav saznao u siječnju 2017. godine, kada su se prvi put zajedno pojavili u javnosti na dodjeli nagrada FIFA Football Awards.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Uz Ronalda i njegovog najstarijeg sina, Cristiana Jr., Georgina je zablistala i službeno potvrdila ono o čemu su mediji mjesecima nagađali. Od tog trenutka, postali su nerazdvojni.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihova obitelj počela se brzo širiti. U lipnju 2017. godine, Ronaldo je putem surogat majke dobio blizance, Evu i Matea
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Georgina ih je odmah prihvatila kao svoju djecu, pokazujući posvećenost i ljubav koja je dodatno učvrstila njihovu vezu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Samo nekoliko mjeseci kasnije, u studenom 2017., par je dočekao svoje prvo biološko dijete – kćer Alanu Martinu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Obiteljska idila nastavila se preseljenjem u Italiju u srpnju 2018., nakon što je Ronaldo potpisao za Juventus
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U listopadu 2021. godine, par je sretno objavio da očekuje blizance, dječaka i djevojčicu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Međutim, u travnju 2022. doživjeli su trenutak koji je istovremeno bio ispunjen najvećom radošću i najdubljom boli.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Georgina je rodila zdravu djevojčicu, Bellu Esmeraldu, ali je njihov sin, kojeg su nazvali Ángel, tragično preminuo pri porodu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Taj je događaj ostavio neizbrisiv trag na obitelji. Georgina je kasnije taj trenutak opisala kao "najbolji i najgori trenutak u životu", sažimajući u jednoj rečenici vrtlog emocija s kojim su se suočili.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihova snaga i otvorenost o gubitku djeteta dirnuli su milijune ljudi diljem svijeta, pokazujući ranjivu stranu života pod svjetlima reflektora.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč teškim trenucima, njihova je ljubav postajala sve jača. U kolovozu 2025. godine, Georgina je na svom Instagram profilu, gdje je prati vojska obožavatelja, objavila zaruke, ponosno pokazujući veličanstveni zaručnički prsten.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako službena potvrda datuma vjenčanja još uvijek nije stigla, glasine ne prestaju kružiti, a dodatno ih je potaknuo sam Ronaldo koji je u jednom od nedavnih videa Georginu nazvao svojom "suprugom".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Danas je Georgina Rodríguez mnogo više od Ronaldove partnerice. Ona je uspješna poduzetnica, model i jedna od najutjecajnijih osoba na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njihova priča, koja je započela slučajnim susretom, prerasla je u partnerstvo izgrađeno na ljubavi, podršci i zajedničkom prevladavanju životnih izazova.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Zajedno odgajaju petero djece, a njihova miješana obitelj postala je simbol modernog zajedništva i dokaz da prave ljubavne priče postoje i izvan filmskog platna.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram