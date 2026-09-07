BILIĆEV 'VATRENI' STOŽER Stiže i poznati stručnjak za prekide

Slaven Bilić otkrio je prvi popis reprezentativaca na koji računa za nadolazeće utakmice Lige nacija, počevši s dvije utakmice krajem rujna. Bilić će debitirati 26. rujna u Češkoj, tri dana kasnije slijedi gostovanje u Španjolskoj, a 3. i 6. listopada slijede utakmice protiv Engleske u Rijeci te protiv Španjolske na Poljudu.

Bilić je pozvao 26 igrača, koji će se okupiti 21. rujna, a uz igrače, Bilić će imati i "bogati" stručni stožer i suradnike. Za prve je asistente odabrao Danila Butorovića, Deana Računicu i Nikolu Jurčevića. Vatroslav Mihančić bit će trener golmana.

Warka: Policija zbog procesije zaustavila Slavena Bili?a na biciklu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Za fizičku pripremu zaduženi će biti Fedor Kulušić, koji je s Bilićem surađivao u Al-Fatehu, ali i Englez Nick Davies, koji trenutno radi u Evertonu, no klub mu neće raditi problem tijekom reprezentativne stanke, a s Bilićem njeguje poznanstvo i suradnju od dana u WBA-u.

Za videoanalizu brinut će se Alen Terzić, brat Edina Terzića, sadašnjeg trenera Bilbaa te Jasmin Osmanović, koji je surađivao s Nenadom Bjelicom, a u stožeru je i Bilićev nećak Ive Bilić. dok je novost stručnjak za prekide, Gianni Vio (73), jedan od najpoznatijih specijalista za prekide. Liječnik reprezentacije je Jurica Rakić, a fizioterapeut Jurica Skelin.

Bilićev stožer