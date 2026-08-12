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PREPOROD EX HAJDUKOVCA

Biliću, gledaš li? 'Busquets iz Nijmegena' juri u Ligu prvaka

Piše Ivan Tomašković,
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Biliću, gledaš li? 'Busquets iz Nijmegena' juri u Ligu prvaka
Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
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Darko Nejašmić bio je igrač utakmice protiv Olympiacosa prema nizozemskom ESPN-u, a Voetbal International dao mu je 8,5, najvišu ocjenu uz Dušana Tadića

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Uskoro će novi izbornik Slaven Bilić objaviti popis za novu reprezentativnu akciju, a mnogi nogometni treneri i stručnjaci raspravljaju tko bi trebao dobiti priliku u reprezentaciji na poziciji klasične šestice. Mnogi su skloni tome da se u reprezentaciju napokon pozove Dinamovog kapetana Josipa Mišića, no drugi zazivaju da bi poziv mogao dobiti i Darko Nejašmić, bivši igrač Hajduka i Osijeka. 

On je odigrao svih 120 minuta povijesne pobjede NEC-a nad Olympiakosom 2-1, kojom je klub iz Nijmegena stigao u play-off Lige prvaka. Nakon utakmice nizozemski ESPN proglasio ga je igračem susreta, a Voetbal International dao mu je 8,5, najvišu ocjenu uz srpskog fantazista Dušana Tadića.

2026-08-11 NEC Nijmegen v Olympiacos - Champions League qualifying phase
Foto: IMAGO/Ben Gal/IMAGOSPORT

- Brojke dobro objašnjavaju zašto: 113 dodira s loptom, 71/90 točnih dodavanja, 12 osvojenih lopti, pet čišćenja, dvije presječene lopte te osam dobivenih od 14 duela. Nejašmić je bio osigurač iza možda i najluđe napadačke ideje trenutačno u nizozemskom nogometu - ističe Ofenziva. 

Dodaju da Dick Schreuderov NEC nominalno igra 3-4-2-1 sustav, ali ta oznaka malo govori o onome što se događa na terenu.

- Njegovi bočni igrači sami odbijaju naziv “wing-back” i tvrde da su zapravo krila, dok NEC s dvojicom kontrolnih i dvojicom ofenzivnih veznjaka često stvara četvoricu igrača u sredini. U napadu redovito ima šest ljudi visoko, nakon izgubljene lopte odmah kreće u agresivan gegenpressing, a prošle je sezone prednjačio u Eredivisie po broju visokih osvajanja lopte. Takav nogomet ostavlja golemi prostor iza leđa i upravo zato je Nejašmićeva uloga toliko važna - objašnjavaju. 

2026-08-11 NEC Nijmegen v Olympiacos - Champions League qualifying phase
Foto: IMAGO/Ben Gal/IMAGOSPORT

Nizozemci su to prepoznali puno prije uzvrata s Olympiakosom. ForzaNEC ga je prema prosječnim ocjenama proglasila najboljim igračem kluba prošle sezone, a bivši nizozemski reprezentativac Marciano Vink nakon prve utakmice s Grcima poručio je da Nejašmić može igrati u Ajaxu, PSV-u ili Feyenoordu.

Nizozemski mediji prozvali su ga "Busquetsom iz Nijmegena", no Nejašmić je ostao skroman. 

- Hvala, ali ja sam malo drugačiji igrač - rekao je Nejašmić koji je u NEC stigao besplatno iz UAE kluba Sharjaha, nakon Hajduka i Osijeka. 

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Komentari 11
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