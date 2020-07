Stanić je 'zaboravio' što je ne tako davno govorio šef Brbić

Hajduk i Osijek uložili su uoči sezone rekordan novac u momčad: Osijek prvi put preko 100 milijuna kuna, a Hajduk blizu 150 milijuna. Rezultati su podjednaki, ali atmosfera oko kluba posve različita

<p>Iako su do kraja sezone ostala još četiri kola u kojima se može promijeniti praktično sve osim osvajača naslova prvaka, nedjeljni derbi Hajduka i Osijeka ipak bi mogao razriješiti i neke dileme.</p><p>Recimo, pobjedom na Poljudu Osijek bi pobjegao Hajduku na velikih i praktično nedostižnih pet bodova prednosti te tako do kraja ugasio njihove snove o drugom mjestu koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka, dok bi eventualnim golom, ili golovima, Mirko Marić povećao svoju prednost na vrhu liste najboljih strijelaca pred Mijom Caktašem, od koga je postigao dva gola više.</p><p>Ako želi do drugog mjesta Hajduk jednostavno više nema pravo na kiks. Bez obzira na jako loše izvedbe u zadnjim kolima te to što ih u naredna tri čekaju Osijek, Dinamo i Rijeka, igrači Igora Tudora moraju juriti puni plijen i čekati kiks konkurenata. Dobra je vijest za sve koji će na Poljud to što će i Osijek morati igrati otvoreno i napadački, jer i njima trebaju bodovi u utrci za isti cilj – drugo mjesto.</p><p>U slučaju neuspjeha Osijeka na Poljudu, Lokomotiva koja ima na papiru najlakši raspored, imala bi lijepu priliku dodatno odmaći i Hajduku i Osijeku. Podsjetimo i kako će derbi biti zadnja prilika da gledatelji ove sezone dođu na Poljud, zbog neprimjerenih povika i pirotehnike na utakmici s Lokomotivom disciplinski sudac Klakočer kaznio je Hajduka jednom utakmicom kazne bez gledatelja, a Hajduk je žalbom 'izabrao' igrati s Osijekom pred gledateljima, a protiv Rijeke bez.</p><p>Gledajući isključivo formu i rezultate nakon korona stanke, znači u proteklih sedam kola, Osijek je od svih prvoligaša osvojio najviše bodova, čak 14, dok je Hajduk u istom razdoblju osvojio svega devet. Osijek je u puno boljoj formi, no i puno jače momčadi na Poljudu nisu bile favoriti protiv Hajduka, bez obzira na odnose snaga. I Tudoru i Kuleševiću nedostaje po stoper, s jedne strane mladi Mario Vušković, a s druge kapetan Mile Škorić. Za Tudora je dobra vijest povratak Jaira, Caktaša i Dimitrova, koji su opet u konkurenciji.</p><p>Zanimljivo je promotriti ogled Osijeka i Hajduka i s pozicije financija i ulaganja u tekućoj sezoni, kao i s pozicije trenutnog raspoloženja i atmosfere u i oko klubova. Na stranu gradnja stadiona na Pampasu koja nema veze s proračunom kluba, Osijek je prvi put probio granicu od 100 milijuna kuna godišnjeg proračuna, dok se Hajduk opasno približio brojci od 150 milijuna kuna po sezoni. No unatoč tome Hajdukova je momčad po Transfermarktu vrjednija svega desetak posto od Osijekove, čiji je najskuplji igrač Mirko Marić desetak posto 'vrjedniji' od svog konkurenta za prestižni naslov najboljeg strijelca lige Mije Caktaša.</p><p>Nakon što su i jedni i drugi odradili rekordne transfere prošloga ljeta prodajom Domagoja Bradarića i Boška Šutala, Hajduk je angažirao svog najskupljeg igrača Samuela Eduoka bez odštete, dok je Osijek kupio Mancea za 1.3 milijuna eura. No do kraja prijelaznog roka na odštete su i jedni i drugi potrošili na vlas isto, po 2,1 milijuna eura.</p><p>Hajduk je investirao u odštete za mlade igrale i plaću Eduoka, dok je Osijek većinu novca uložio u Mancea. No oba najskuplja pojačanja danas su pod povećalom, postigli su po 10 golova, Eduok svih 10 u prvenstvu, dok je Mance četiri zabio u kupu, no obojica su veliki dužnici, i od njih se očekivalo puno više. </p><p>I bez obzira što je Osijek u zadnjih par godina uložio ozbiljan novac u momčad i klub, puno je veći pritisak na Hajduku, od kojeg se zbog imena i slavne povijesti očekuju i puno bolji rezultati. Zbog toga je neusporediva i trenutna atmosfera na Poljudu, na kojem po običaju vrije kao u kotlu, za razliku od Gradskog vrta u kome je čak i smjena alfe i omege kluba, predsjednika Ivana Meštrovića, prošla bez potresa. A dijele ih dva boda na prvenstvenoj ljestvici!?</p><p>U tom svjetlu treba promatrati i izjave koje je savjetnik predsjednika Brbića Mario Stanić dao za klupski 'podcast', u kome je opet apelirao da se igračima ne stavlja na leđa pritisak osvajanja drugog mjesta, kao i da je, bez obzira na ishod sezone, nužan kontinuitet struke, jer šok "terapijom zadnjih godina nije ništa postignuto".</p><p>Stanić je zaboravio da ni navijači ni mediji nisu nametnuli drugo mjesto kao imperativ i cilj, niti najavili kako je to "pitanje života i smrti'', nego predsjednik kluba Marin Brbić, koji je ''borbu za mjesto koje vodi u kvalifikacije Lige prvaka'' najavio još na prozivci, a onda nakon ispadanja od Gzire, na nagovor najbližih suradnika, izjavu dodatno pojačao kazavši kako je sve osim drugoga mjesta neuspjeh te kako će u tom slučaju i on odstupiti s funkcije.</p><p>Kad je u pitanju kontinuitet struke koji zaziva Stanić, licemjerno je da kontinuitet zaziva upravo on kome je jedna od prvih odluka po dolasku u Hajduk bila smjena trenera Damira Burića, baš kao i ukazivanje na činjenicu da Osijekovo najskuplje pojačanje Mance nije zabilo gol mjesecima te kako bi tako skup i neučinkovit igrač na Poljudu bio vjerojatno razapet.</p><p>Dovoljno mu je baciti oko na Čolinu i Dolčeka, za koje je Hajduk platio gotovo jednaku odštetu kao Osijek za Mancea. Ni njih dvojica također nisu do kraja opravdali uloženo, i to prije svega zbog toga što je Tudor sve do nedavno na njihovoj poziciji koristio Tahiraja i Jakoliša...</p>