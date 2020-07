Stanić: Tudor je neupitan, volim ga. Može otići ako sam to želi

Igoru Tudoru Hajduk ne treba, ali Hajduku treba takav "personality". Tudor iz ovog kluba može samo otići sam ako želi, ali i tada ću biti tvrdoglav, rekao je Mario Stanić

<p>Hajduk je puno kompleksniji nego što to izgleda prema vani. Zato je zanimljivo raditi ovaj posao. Efektivno smo tu dva mjeseca i samo tada možemo pratiti tko ima kontinuitet. Zato je jako teško donijeti pravu sliku jer zbog korone nismo imali priliku vidjeti kako stvari stoje. Svaku odluku donosimo holistički da bismo imali neke benfite, rekao je na početku Hajdukova podcasta savjetnik predsjednika Uprave za sportsku politiku <strong>Hajduka, Mario Stanić.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Nakon krize najbolje prolaze momčadi koje nemaju rezultatski pritisak. Dogodio se jedan disbalans što je očekivano, kao što je očekivano da će neke momčadi biti u padu forme. Sad smo to mi, ali ne znači da ćemo se u prvim poteškoćama odreći svih onih vrijednosti iza kojih stojimo. Problemi će se prebroditi, možda sutra, možda iduću nedjelju. Nema pravila ni garancija u nogometu. U nogometu je sigurno jedino to da pravila nema. To sam shvatio igrajući u pet različitih kultura i filozofija i zato volimo nogomet. Volimo ga jer u isto vrijeme doživljavamo strast i traume. </p><p>S Hajdukom se, također, uvijek povezuje riječ pritisak.</p><p>- Pritisak je mit koji kruži medijima i nalazi se u svim sferama društva. Ja ga ne doživljavam, imam totalnu slobodu. Pritisak je za mene izazov. Kad sam došao, znao sam da u Hajduku neće teći med i mlijeko. Sposobnost da se izdignemo iznad problema jest kvaliteta. Tome težimo. Pritisak će se dogoditi ako mi to dopustimo. Ako je pokretačka sila strast, onda nema težine, ali ako je u pitanju strah, onda je to uteg. Naravno da će publika biti nezadovoljna. Naravno da nitko ti neće pljeskati ako igramo loše. Prirodno je da te frustracije postoje, ali one su često usmjerene na krivu adresu. U Hajduku je zadnjih 15 godina postojao samo jedan model. Šok-terapija na šok-terapiju. Sad mi pokušavamo sanirati silnu štetu tih šok-terapija koja je u sve pore kluba donijela nesigurnost. Zbog tog modela su nastali problemi. Nećemo mi osvajanjem drugog mjesta gurnuti pod tepih sve svoje probleme, ali se stvara ta klima. Ta klima je lako zapaljiva. Zbog te kulture nesigurnosti su se donosile loše odluke. Svaki trener koji je bio tu u posljednje vrijeme je imao svoju viziju, ali je bio gurnut zbog lutanja i nesigurnosti. Nastala je mantra da se treneri po traci mijenjaju. S tim se mi borimo. Bavimo se dijagnostikom i nemamo se čega uhvatiti. Toliko je trenera i igrača dovedeno da je to strašan disbalans. To smo znali kad smo došli u Hajduk.''</p><p>Unatoč lošim rezultatima<strong> Igor Tudor </strong>zasad je siguran.</p><p>- Tudor nije ništa uvjetovao. Nije želio dovoditi igrače da bi se klub dodatno zadužio, već je jedini uvjet bio da se ciljano dovode igrači s karakterom. Primorani smo voditi računa o našoj omladinskoj školi. S ovom ekipom, dok smo mi tu, neće se dogoditi financijska katastrofa kao što se dogodilo Glasgow Rangersima. Nama je cilj kontinuitet.Nikakve šok-terapije ne dopuštamo. Neovisno o utakmici s Osijekom, Tudor je neupitan. Bez brige. Tudoru Hajduk ne treba, ali Hajduku treba takav "personality". Tudor iz ovog kluba može samo otići sam ako želi, ali i tada ću biti tvrdoglav. Rezultati će doći, samo nam dajte vremena. Kad mi odemo, nitko za nama neće sanirati štetu kao što smo mi morali jer su neki prije nas podilazili svima iz straha. Ponavljam, šok-terapija se više neće dogoditi. Navijači žele trofeje, a zaboravljaju da je zadnji trofej došao u Hajduk baš s Tudorom. Piše se samo loše.</p><p>Osim rezultata Splićani nemaju ni igru koja bi bila zalog optimizma. Prvo poluvrijeme protiv Lokomotive bilo je takvo, ali nije dovoljno.</p><p>- Šok-terapija je godinama prisutna u Hajduku. Igrači su u strahu i tome je sad kraj, barem dok smo mi u Hajduku. U prvom poluvremenu je Tudor maestralno razbio hit momčad Lokomotivu. Trebalo je biti 4-0. I onda se dogodio gol i totalna paraliza. A tu Tudor nije kriv. Taktika je važna, ali nije najvažnija. Ako od vrha dolazi nesigurnost, ako se donose iracionalne odluke, ako igrači znaju da će nakon dva poraza dobiti novog trenera, onda se dogodi ono što se dogodilo protiv Lokomotive. No, kad je gore na vrhu sve sigurno i posloženo, onda će tako i na terenu biti. Je li problem stvarno što Juranović igra 15 metara udaljen nego što inače igra? Ljudi, ja sam igrao nogomet. Zato Tudora volim. Postoje treneri inovatori i plagijatori. Tudor je inovator, a takve sam uvijek volio. Svaki trener u sebi ima oboje, ali je pitanje u kojem omjeru. Imate trenere plagijatore koji su uspješni, ali oni imaju vrhunske momčadi. Tudor ovdje mora slagati i stvarati igrače. U Hajduku nitko nikad ne valja. Ni <strong>Tomislav Ivić</strong> ovdje nije valjao i sad tek, kad nije više s nama, onda je super - rekao je Stanić pa opet ponovio.</p><p> - Žao mi je što me nikad nije trenirao Tudor. Ne bojim se za rezultat kad je on tu. Istina, mi sad šaramo, ali uvjeren sam da će svi ovi igrači u Hajduku nakon Tudora biti bolji igrači. Dok smo se mi bavili šok-terapijama, neki klubovi su radili dobro. Nije ista zelena pomidora i crvena pomidora. Danas imamo invaziju nogometnih stručnjaka koji zamrznu jednu sliku i onda cijepaju atom ne shvaćajući širu sliku. Danas imamo pandemiju onih koji svi sve znaju. Pitam se zašto nijedan klub ne dođe po takve.</p><p>Kakvi su uopće igrači za Hajduk?</p><p>- Nema više dovođenja igrača koji će davati ultimatume. Smjer je jasan i od njega ne odstupamo. Točno će se znati kakav profil igrača će Hajduk dovoditi. Hoćemo li pri tome pogriješiti? Naravno da hoćemo. Ljudi smo, griješimo. Čovjek nađe curu, pa pogriješi, ali smjer je jasan i od njega više neće biti odstupanja.</p><p>Hajduku treba napadač, kaže Stanić, a takav uskoro stiže.</p><p>- Diamantakos je bio naša prva opcija i kako smo odlučili ciljano dovoditi igrače, on je bio taj za kojeg smo sigurni da je igrač za Hajduk po svim karakteristikama. Pet dana nitko od nas nije spavao, ali smo uspjeli. Svaka potrošena kuna bit će transparentna i točno se zna koliko možemo potrošiti za napadača, za veznog i za obrambenog igrača. Ne želimo da netko tko dođe nakon nas sanira štetu koji ćemo eventualno mi napraviti. Šestica, osmica i još jedan napadač. To su opcije o kojima razmišljamo. Lako je raditi na način da potrošimo deset milijuna eura i da kupimo nekoliko macana pravih. To je krivo jer nijedan trener ne bi smio uvjetovati klub na taj način. Dok su se neki u Hajduku ponašali kao pijani milijarderi, mi smo bili miljama daleko. Nitko u Hajduku nije vječno, ali dok smo tu, radit ćemo ono što smatramo da je ispravno i u tome nas neće nitko pomaknuti ni milimetar. Želimo igrati napadački. Ova sredina uvjetuje da nisu samo rezultati bitni. Stradavali su u Hajduku i treneri koji su imali rezultati, ali ne i dojam. Kao i obratno. Za Hajduk je potrebno oboje. Želimo igrati napadački, pobjeđivati, dominirati, ali prije toga se puno toga mora promijeniti. Šok-terapije su prošlost.</p><p>Na Poljudu trebaju i bolju suradnju s ostalim dalmatinskim klubovima kojih u Prvoj HNL, osim Hajduka, nema.</p><p>- Tužno je da je vijest što smo se našli sa Šibenikom, Dugopoljem, Zmijavcima. To što je to vijest, suludo je. To pokazuje u kakvom svijetu živimo. Mi smo za suradnju, za komunikaciju i za dobrobit cijele regije. Van pameti je da ova regija ima samo Hajduk u prvoj ligi. HNL je tramvaj-liga i centralizirana je. Zašto je to tako, ne znam. Ova regija bi zbog svega što je dala našem nogometu trebala imati barem tri kluba. Kako mi idemo u Osijek, Varaždin, Zagreb, volio bih da i oni malo dođu tu, da putuju, da dođu u Zadar ili Šibenik pa da vide kako je to.</p>