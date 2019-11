'Bilo je interesa iz Hrvatske, ali želio sam igrati za Španjolsku'

Malo je daleko, ali moj cilj je nastup za Španjolsku na Europskom prvenstvu. Radim svaki dan da budem što bolji i nastavit ću raditi da dobijem i tu šansu, poručio je Dani Olmo (21) koji bi protiv Malte i Rumunjske po prvi puta trebao zaigrati u dresu španjolske A reprezentacije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dinamov Dani Olmo (21) za poziv u reprezentaciju saznao je na treningu od Nenada Bjelice. Prvo se pokušao našaliti sa suigračima kako se radi o tome da će postati otac, ali 'Bjelko' je tada svima obznanio o čemu je stvarno riječ.

- Trener nas je okupio na centru i svima rekao novosti. Nisam to očekivao i bilo je jako lijepo. Suigrači su mi čestitali, bio je to poseban trenutak za mene. Stvarno sam to želio - objasnio je Olmo.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

On je prvi igrač nakon Cesca Fabregasa koji je došao do mjesta u seniorskoj reprezentaciji bez da je zaigrao u Španjolskoj na seniorskoj razini.

- Kad sam krenuo u Hrvatsku, cilj je bio postati dobar nogometaš. Naravno da je unutar toga bio i cilj biti reprezentativac. Isprva nije bilo lako, ali s radom i trudom sve sam postigao. Početak je bio težak kao i uvijek, ali naporno sam trenirao i došao do ovog. Igrao sam dobro u Dinamu i mladoj reprezentaciji - to je razlog zašto sam ovdje.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Bilo je spominjanja kako bi Olmo mogao zaigrati za 'vatrene', ali na kraju od svega toga nije bilo ništa. Ipak je odlučio kako će se boriti za 'furiju'.

- Da, bilo je interesa iz Hrvatske, ali moja je namjera bila zaigrati za Španjolsku. Na kraju sam u tome i uspio. Dečki su me dobro prihvatili i dočekali raširenih ruku - zaključio je veznjak Dinama.

Dinamov dragulj ima 14 nastupa za U21 selekciju Španjolske, a zabio je šest golova. Svoj bi premijerni nastup u dresu seniorske reprezentacije mogao imati na utakmici kvalifikacija za Euro 2020. protiv Malte ili Rumunjske, a njegova je reprezentacija već i matematički osigurala nastup na Euru.