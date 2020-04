'Bilo je kao u zatvoru, ljudi su nas baš stalno čudno gledali...'

Jean Evrard Kouassi (25) nogometaš je iz Obale Bjelokosti kojeg se navijači Hajduka prisjećaju s velikom radošću. Na Poljudu je proveo dvije godine i vrlo brzo osvojio srca navijača, a 2015. godine put ga je odveo u Kinu. Prvo je igrao za Shanghai SIPG, a onda je početkom 2017. godine otišao u Wuhan Zall, grad koji je početkom ove godine postao žarište korona virusa.

Međutim, vrhunac virusa njegovu momčad je dočekao u Španjolskoj gdje su bili na pripremama za novu sezonu. Čak 104 dana proveli su u Marbelli, a Kvasina, kako su ga prozvali navijači Hajduka, je za engleski Guardian otkrio kroz što su sve prošli.

- Bila je to godina koju neću zaboraviti, puno toga se dogodilo. Bilo je teško u Španjolskoj. Nosili smo klupska obilježja i ljudi su nas čudno gledali. Pogotovo kineske igrače, imali su neugodnosti u trgovinama. Bilo je teško i trenerima. Trenirali smo, ali nitko nije htio igrati s nama - rekao je Kouassi.

Oni su u Marbellu otišli u siječnju kada situacija oko virusa nije još bila toliko ozbiljna. No kada se sve zakompliciralo, Kouassi i suigrači su se htjeli vratiti natrag u Kinu, ali španjolske vlasti im to nisu dopustile.

- Atmosfera je bila jako, jako loša. Vidjeli ste na treninzima da Kinezi ne žele biti ovdje. Bili su nervozni, svakog dana stizale su loše vijesti iz Wuhana, možda bi netko čuo da je bolestan netko tko mu je u rodu. Bilo je teško fokusirati se na nogomet, pa smo imali kratke treninge.

Prvo su se vratili u Shenzhen gdje su dva tjedna proveli u izolaciji, a onda i u Wuhan gdje se situacija potpuno stabilizirala i život se odvija kao da se ništa nije ni dogodilo.

- Ah, zovem to zatvorom. To je bilo kao u zatvoru. Karantena je bila teška, nikad to neću zaboraviti, nismo mogli nikamo 14 dana. U tom trenutku opet sam se osjećao kao da sam na stadionu - zaključio je bivši igrač Hajduka.

On je za 'bile' odigrao 73 utakmice i zabio 17 golova, a 2013. godine sudjelovao je u osvajanju Kupa protiv Lokomotive. Uz to je i zabio gol u prvoj utakmici na Poljudu.

U Wuhanu je točno tri godine i jedan je od najboljih igrača. U 72 utakmice zabio je 34 gola uz 19 asistencija, a za kraj vam ostavljamo legendarni video za vrijeme njegove ere na Poljudu.