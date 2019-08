'Bilo je podcjenjivanja, u nama se tad probudio 'hrvatski inat'

Nenad Bjelica još je jednom pokazao kakav je trenerski 'mag'. Postavio je Nikolu Moru na 'šesticu' i dao mu malo više slobode, a tako je procvjetao i kapetan Ademi. ''Bjelko' je zadovoljan viđenim nakon pobjede 4-0 protiv Ferencvaroša i sad gleda na Rosenborg.

- Zaslužili su ovo naši navijači, morali smo si 'dati oduška'. Rezultat iz prve utakmice nam nije davao mogućnost kalkulacija dok njima je. Znam da to nije laka situacija. Mi smo psihološki bili jako dobri i na kraju slavili. Znamo najbolje što se dešavalo među nama i što nas je posebno motiviralo. Bilo je tu podcjenjivana od strane domaćina, ali pokazali smo naš 'hrvatski inat'. Moro je bio perfektan iako je počeo malo nervozno. Ali se konsolidirao s Ademijem, on je jedan agresivan i inteligentan igrač. Dao je puno slobode Daniju prema naprijed i to nam je puno pomoglo. Bili smo puno agresivniji nego u prošloj utakmici, fantastična utakmica - započeo je Bjelica i dodao:

- Gledali smo Rosenborgovu utakmicu u Mariboru. Mogu reći samo da se radi o tipičnoj 'skandinavskoj' ekipi koja igra čvrsti nogomet. Bit će to čvrst orah, ali vjerujem da možemo pobijediti. Mi gledamo sebe i držimo fokus na onome što je važno, a to smo mi. Znam im trenera jer sam već igrao protiv njega s Lechom. Njegova ekipa uvijek igra tvrd i organiziran nogomet. Vjerujem u svoju momčad - rekao je Bjelica.

Dani Olmo ponovno je odigrao odličnu utakmicu i zabio treći gol za 'modre'. Time je samo dodatno zagolicao maštu zainteresiranima koji će sad morati još bolje 'pritisnuti' da ga dovedu u ovom prijelaznom roku. No, trener Bjelica im ne daje neke šanse.

- U ovom trenutku ne vidim mogućnost da Olmo ode, a ako ode dovest ćemo igrača njegovog kvaliteta ili nekog poput More dovesti do njegove kvalitete. Nikola jako dobro čita igru protivnika i u izgradnji igre je konkretan i brz. Protiv Plzena je odigrao utakmicu protiv Plzena na 'šestici' kao i protiv Hajduka, okomit je i stalno juri prema šesnaestercu protivnika. Na svu sreću ispalo je dobro. Perić već igra standardno dobro, a imali smo velike ponude za njega, ali na sve smo rekli ne - zaključio je Bjelica.

Rosenborg na Maksimir stiže već sljedeće srijede, a trener Bjelica ima tjedan dana da pripremi momčad na posljednji izazov prije grupne faze Lige prvaka. Prije toga, Dinamo u petak, 16. kolovoza, još igra ligaški susret protiv zaprešićkog Intera.