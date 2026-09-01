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HRVATSKI NAPADAČ

Bio je Dalićev starter pa ispao s popisa i ostao bez SP-a: 'Nisam se uopće čuo s njim ove godine'

Piše Luka Tunjić,
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Bio je Dalićev starter pa ispao s popisa i ostao bez SP-a: 'Nisam se uopće čuo s njim ove godine'
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Zagreb: Trening nogometaša hrvatske nogometne reprezetacije | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Možda me Mourinho zapravo spremio za nešto što me čeka dalje u karijeri, možda će mi pomoći to što sam prošao s njim. Nije bio konzistentan, poručio je Franjo Ivanović

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Nakon teške sezone u Benfici, povremeni hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović (22) napravio je novi iskorak u karijeri. Zaigrao je u Francuskoj nakon Austrije, Hrvatske, Belgije i Portugala, a zastupa boje tamošnjeg viceprvaka Lensa, koji ga je doveo na posudbu koja se već pokazala kao dobrim potezom.

Naime, Franjo je s Lensom osvojio francuski Superkup u dvoboju protiv moćnog PSG-a, a bio je i strijelac u prvoj idućoj utakmici u francuskom prvenstvu. Ivanović je, podsjetimo, došao iz belgijskog USG-a u Benficu prošlo ljeto za 20 milijuna eura, a momčad napušta nakon 43 utakmice i osam golova.

Racing Club de Lens v Association de la Jeunesse Auxerroise - Ligue 1 McDonald's 2026/2027
Foto: Sandra Ruhaut/ICON SPORT

Međutim, Ivanović je prilike uglavnom dobivao u klupi, pogotovo nakon što je Jose Mourinho naslijedio Brunu Lagea na klupi. Dolaskom "posebnog" Ivanović je izgubio dio statusa zbog kojeg je uopće odabrao Benficu.

Ivanović je dao intervju za Sportske novosti u kojem je otkrio kako je s Mourinhom imao kompleksan odnos, ali ništa ne zamjera portugalskom stručnjaku.

- Nisam zadovoljan koliko sam igrao, ali nije dobro ni o kome govoriti loše. Neću o njemu reći ništa loše. Možda me zapravo spremio za nešto što me čeka dalje u karijeri, možda će mi pomoći to što sam prošao s njim. Nije bio konzistentan, nekad bih odigrao dobro, pa sljedeću utakmicu nisam igrao, nikad nisam znao što će biti - rekao je Ivanović Draženu Antoliću i dodao...

RC Strasbourg Alsace v RC Lens - Ligue 1 McDonald's 2026/2027
Foto: Sandra Ruhaut/ICON SPORT

- Naravno da mi je malo žao što nisam pokazao više u Benfici jer mogao sam. Zaista sam mogao, ali nisam dovoljno igrao. Isto tako mi je žao što sam zbog toga propustio Svjetsko prvenstvo. Ove je sezone veliki cilj vratiti se u reprezentaciju.

Hrvatski napadač poručio je kako želi poboljšati učinak od 20 golova koje je zabio sa USG-om, a priznao je i kako su Mourinhovi komentari bili čudni. Portugalac je, naime, isticao kako bivši izbornik Zlatko Dalić treba voditi Ivanovića na SP, ali ni sam Mourinho mu nije davao baš šansi...

Zagreb: Trening nogometaša hrvatske nogometne reprezetacije
Zagreb: Trening nogometaša hrvatske nogometne reprezetacije | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Da, to je bilo čudno - komentirao je Ivanović i dodao kako ga Dalić, koji ga je uvrstio na popis reprezentativaca prošlog studenog i i stavio u prvih 11 protiv Crne Gore, "uopće nije zvao u 2026. godini.". 

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