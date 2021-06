Šibenik je kao i neki drugi klubovi iz HNL-a počeo s pripremama, a na njemu je prozivku igrača obavio novi trener Šibenčana Mario Rosas.

Nakon odlaska braće Josipa i Ivana Bulata koji su vodili klub zadnjih nekoliko sezona konce su u potpunosti preuzeli kolumbijski vlasnici, a na klupu su doveli čovjeka koji je nekoć bio najveća nada Barcelone.

To je potvrdio i legendarni Xavi koji je 2018. godine za francuske medije ispričao kako je Rosas bio poput Inieste:

- Da ste ga vidjeli kako je igrao s 15, 16 ili 17 godina mislili bi da će zapanjiti cijeli Camp Nou. Bio je kombinacija Laudrupa i Messija, stvarno. Igrao je s obje noge, driblao... Imao je baš sve, no negdje se izgubio putem. To me uvijek šokiralo...

Pohvalio ga je i Louis Van Gaal koji je prvi veliki trener kojemu je Rosas upao u oko:

- Nije se mogao naviknuti na igru bez lopte, fizičku zahtjevnost... Djelomično je to i moja krivica, da sam ga pustio u neku momčad gdje bi više igrao, kasnije bi se mogao vratiti u Barcelonu. Ali pogriješio sam i bilo je prekasno.

Rosasa će na klupi Šibenika čekati nezgodan zadatak. Ostao je bez nekolicine zvijezda poput Marka Bulata koji je otišao u Dinamo, kao i Emira Sahitija koji je završio u Hajduku. U Rijeku su otišli Nediljko Labrović i Prince Ampem. Denija Jurića nije bilo na prozivci, no izgledno je da ipak neće završiti u Dinamu. Međutim, pitanje je hoće li svejedno biti u redovima Šibenčana sljedeće sezone...