Bio je 'hajdučko srce', gol nije slavio, a Torcida ga izviždala: 'Mislio sam da više neću hodati'

Uzeo je Melnjakov poklon na 40-ak metara, povukao još 20 i opalio ljevicom. Neobranjivo. Ante Erceg zabio je gol za 1-1 na Poljudu, na žalost svog bivšeg kluba, podsjetio kako je to nekad činio.

Bio mu je to, štoviše, već peti gol ove sezone, uz jednu asistenciju. Ta statistika dodatno dobiva na težini kada se zna da mu je za istu trebalo svega 300 minuta na travnjaku!

Istra je, nema sumnje, u ovom 32-godišnjem napadaču dobila veliko pojačanje. Pomalo i neočekivano jer Erceg je ljetos potpisao za Debrecen, no mađarski je klub upao u velike probleme i Erceg je opet bio na tržištu. U Puli su, srećom po njih, prvi reagirali.

Hajduk je Ercegu bio četvrti klub u nizu kojem je zabio. Dvaput je pogodio protiv Gorice, pa jednom protiv Lokomotive i Slaven Belupa. Kada je probio Kalinića, nije slavio. Samo je stisnuo šaku. Međutim, kada ga je trener Istre Garcia izvadio iz igre, Poljud je zviždao.

I to mu je sigurno teško palo jer Erceg je 2017. bio "hajdučko srce". Do danas i zadnje. Za splitski je klub odigrao 56 utakmica, zabio 26 golova, namjestio još 15. Torcida ga je zavoljela ne samo zbog golova i asistencija, već zbog borbenosti, pristupa.

Poljud je napustio u siječnju 2018. godine, Hajduk je transferom u Shabab Dubai na Ercegu zaradio 1,5 milijuna eura, no njegova je karijera krenula silaznom putanjom. U danskom Brondbyju nije se naigrao, još manje u Esbjergu i Nenad Bjelica i Osijek postali su nova stanica za revitalizaciju karijere.

A tada - novi peh. Najveći. Najteža ozljeda u karijeri. U svibnju 2021. u završnici sezone na treningu je doživio tešku ozljedu koljena, prošao dvije operacije i pauzirao osam mjeseci. Teških je osam mjeseci to bilo...

- Za mene je ozljeda bila najteže razdoblje u karijeri i životu, imao sam čitavu rekonstrukciju koljena. Bilo je jako teško prolaziti kroz prvu i drugu operaciju, svakakve misle su mi prolazile kroz glavu. Nije bilo lako, ali izdržao sam to sve i borio sam se najviše što sam mogao. Svaku vježbu sam radio najviše što mogu. Glava je bila najveći problem. Nakon vijesti da je jako teška ozljeda i svih pretraga nakon kojih praktički nisam znao hoću li moći hodati, bilo mi je jako teško to čuti. Bilo je ljudi koji su bili uz mene, koji su me hrabrili i podržavali. Prošao sam čitavu rehabilitaciju i stvarno se osjećam super - otkrio je.

- U jednu ruku mi je i drago da sam prošao to sve, počeo sam neke stvari cijeniti u životu. Kako životno, tako i nogometno.Želio bih se zahvaliti svim ljudima u NK Osijeku koji su me podržavali od prvog dana, pogotovo treneru Nenadu Bjelici koji mi je omogućio da još tada budem Osijekov igrač. Ja se nadam da ću pružati partije kao što sam pružao prije.

No, Bjelica i Osijek su ga unatoč toj želji otpisali, pa je dobio slobodne ruke. I bilo je važno odabrati pravi klub u kojem će probati vratiti stari sjaj. Istra zasad izgleda kao pun pogodak.

