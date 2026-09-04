Bio je najbolji strijelac druge lige i nada Dinama, a iz Istre će nakon dva mjeseca u Tursku

Bursaspor je novi klub Ivana Šaranića (23), koji je nakon samo nekoliko mjeseci na Kvarneru napustio Istru. Turski drugoligaš dogovorio je transfer hrvatskog ofenzivca s pulskim klubom, kojem će na račun sjesti odšteta u iznosu od 650.000 eura. Istra bi kroz predviđene bonuse mogla inkasirati dodatnih 350.000 eura, a osigurala je i 15 posto od budućeg transfera 23-godišnjeg nogometaša.

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Šaranić je u Pulu stigao ovog ljeta bez odštete, nakon što je u dresu Sesveta imao vrlo dobru sezonu u Prvoj NL. S 15 pogodaka završio je kao najbolji strijelac lige, što mu je donijelo transfer u Istru i ugovor do ljeta 2030. godine.

Za Istru je nastupio pet puta u HNL-u. U tom je razdoblju dvaput asistirao, a oba je puta sudjelovao kod pogodaka u pobjedi 3-0 protiv Slaven Belupa. Karijeru je započeo u Segesti, nakon čega je kao talentirani nogometaš preselio u Dinamo. Za zagrebački klub odigrao je četiri utakmice, a iskustvo je skupljao na posudbama u Bravu, Varaždinu i Dugopolju.

Dinamo je napustio 2024. godine i karijeru nastavio u Al Bataehu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nakon povratka u Hrvatsku stigao je u Sesvete, gdje je prošle sezone ponovno skrenuo pozornost na sebe. Uslijedio je dolazak u Istru, ali se njegova pulska epizoda završila već nakon nešto više od dva mjeseca.