Prethodno je radio kao skaut za Barcelonu i bio je pomoćni trener Luisu Enriqueu u Romi, Celti Vigu, Barceloni i španjolskoj reprezentaciju
Bio je pomoćnik Enriqueu, a sad je privremeni izbornik J. Koreje
Španjolski nogometni stručnjak Robert Moreno (48) izabran je za privremenog izbornika južnokorejske vrste, objavio je Korejski nogometni savez (KFA). Španjolac će voditi Koreju idućih šest utakmica, a ugovor mu traje do 27. studenog.
Moreno bi mogao ostati na čelu korejske reprezentacije i dalje, ovisno o rezultatima momčadi tijekom njegovog privremenog razdoblja, dodaje se u izjavi. U siječnju iduće godine Južnu Koreju očekuje nastup na Azijskom prvenstvu u Saudijskoj Arabiji.
Mjesto glavnog trenera muške reprezentacije bilo je upražnjeno otkako je Hong Myung-bo dao ostavku krajem lipnja nakon ispadanja u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva.
- Izbornik Moreno ima duboko razumijevanje korejskog nogometa i impresionira entuzijazmom, predlažući razne taktičke alternative - rekao je u izjavi predsjednik Odbora za jačanje snage Hyun Young-min.
Južnu Koreju u rujnu očekuju utakmice protiv Ekvadora i Urugvaja, potom će u listopadu igrati protiv Venezuele i Uzbekistana, a u planu su i dvije utakmice tijekom studenog.
Moreno je prethodno radio kao skaut za Barcelonu i bio je pomoćni trener Luisu Enriqueu u Romi, Celti Vigu, Barceloni i španjolskoj reprezentaciju. "Furiju" je privremeno vodio na tri utakmice, dok je tadašnji izbornik Enrique izbivao zbog obiteljskih razloga. Kasnije je obnašao trenerske dužnosti u francuskom AS Monacu, španjolskoj Granadi i ruskom klubu Soči.
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