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AZIJSKI NOGOMET

Bio je pomoćnik Enriqueu, a sad je privremeni izbornik J. Koreje

Piše HINA,
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Bio je pomoćnik Enriqueu, a sad je privremeni izbornik J. Koreje
Foto: Albert Gea
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Prethodno je radio kao skaut za Barcelonu i bio je pomoćni trener Luisu Enriqueu u Romi, Celti Vigu, Barceloni i španjolskoj reprezentaciju

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Španjolski nogometni stručnjak Robert Moreno (48) izabran je za privremenog izbornika južnokorejske vrste, objavio je Korejski nogometni savez (KFA). Španjolac će voditi Koreju idućih šest utakmica, a ugovor mu traje do 27. studenog.

Moreno bi mogao ostati na čelu korejske reprezentacije i dalje, ovisno o rezultatima momčadi tijekom njegovog privremenog razdoblja, dodaje se u izjavi. U siječnju iduće godine Južnu Koreju očekuje nastup na Azijskom prvenstvu u Saudijskoj Arabiji.

Mjesto glavnog trenera muške reprezentacije bilo je upražnjeno otkako je Hong Myung-bo dao ostavku krajem lipnja nakon ispadanja u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva.

- Izbornik Moreno ima duboko razumijevanje korejskog nogometa i impresionira entuzijazmom, predlažući razne taktičke alternative - rekao je u izjavi predsjednik Odbora za jačanje snage Hyun Young-min.

Južnu Koreju u rujnu očekuju utakmice protiv Ekvadora i Urugvaja, potom će u listopadu igrati protiv Venezuele i Uzbekistana, a u planu su i dvije utakmice tijekom studenog.

Moreno je prethodno radio kao skaut za Barcelonu i bio je pomoćni trener Luisu Enriqueu u Romi, Celti Vigu, Barceloni i španjolskoj reprezentaciju. "Furiju" je privremeno vodio na tri utakmice, dok je tadašnji izbornik Enrique izbivao zbog obiteljskih razloga. Kasnije je obnašao trenerske dužnosti u francuskom AS Monacu, španjolskoj Granadi i ruskom klubu Soči.

Ligue 1 - Montpellier v Paris St Germain
Foto: Stephane Mahe

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