Tko je Martin Satriano koji je spektakularnim golom srušio Real? Bio je blizu Dinama...

U ponedjeljak je na Bernabeuu Real Madrid izgubio (1-0) od Getafea u 26. kolu La Lige. 'Kraljevskom klubu' to je bio četvrti poraz u ligi ove sezone i drugi uzastopni nakon Osasune u prošlome kolu. Kriza Madriđana se nastavlja i nakon odlaska Xabija Alonsa, a Alvaro Arbeloa nije uspio uzdrmati momčad u pozitivnom smjeru. Nekadašnja želja Dinama Martin Satriano (25) zabio je gol odluke u 39. minuti utakmice i možete ga pogledati OVDJE.

Prema riječima talijanskog sportskog dnevnika La Gazzette dello Sport, Satriano je 2023. godine bio blizu prelaska u 'modre'. Tada je igrao za Inter, a sezonu prije proveo je na posudbi u Empoliju. Urugvajac je trebao doći u Dinamo na posudbu, s opcijom kupovine pri isteku iste, a Inter je u sklopu transfera ubacio i pravo prvokupa ako ga požele nazad u Milanu.

Transfer se nije ostvario, a napadač je nakon epizode u Italiji igrao u Brestu, Lensu i Lyonu i trenutačno je na posudbi iz Lyona u Getafeu; stigao je u siječnju na Pirenejski poluotok. Za Getafe je odigrao sedam utakmica i dao dva gola, a prije Real Madrida, zabio je pogodak još Villarrealu u pobjedi (2-1) 14. veljače.

Prema Transfermarktu vrijedi šest milijuna eura i bio bi preskupa akvizicija za Dinamo trenutačno, a Lyon ga je odmah nakon kupovine u siječnju proslijedio na posudbu u klub iz predgrađa Madrida. Getafe je trenutačno 11. momčad lige s 32 boda u 26 utakmica.