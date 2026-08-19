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Bio je prvak svijeta i vrijedio je silne milijune, a sad nema klub

Piše Ivan Tomašković,
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Bio je prvak svijeta i vrijedio je silne milijune, a sad nema klub
France v Croatia - FIFA World Cup 2018 - Final - Luzhniki Stadium | Foto: David Klein/Press Association/PIXSELL
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Bio je na glasu kao jedan od najtalentiranijih igrača generacije, ali nije se uspio etablirati kao neupitna svjetska klasa

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Paul Pogba (33) više nije igrač Monaca. Francuski prvoligaš objavio je da je ugovor raskinut jer su djelomično ispunjeni ciljeve koji su postavljeni početkom prošle sezone. 

Tada je Francuz potpisao ugovor na dvije godine, a sada mu je raskinut ugovor na polovici trajanja i nakon što je prošle sezone odigrao samo 115 minuta za Monaco.

Podsjetimo, Pogba je bio na glasu kao jedan od najtalentiranijih igrača generacije, ali nije se uspio etablirati kao neupitna svjetska klasa. Igrao je za Manchester United (u dva navrata) i Juventus (isto u dva navrata), a najbolje trenutke karijere proveo je u prvom mandatu u "staroj dami" od 2012. do 2016. kada je s Pirlom i Marchisiom činio vezni trio koji je igrao finale Lige prvaka 2015.

FILE PHOTO: Europa League - Semi Final - First Leg - Juventus v Sevilla
Foto: MASSIMO PINCA

S francuskom reprezentacijom osvojio je Svjetsko prvenstvo 2018., a u finalu je protiv Hrvatske zabio i gol. 

Karijeru mu je obilježila dopinška afera. U veljači 2024. pronašli su mu zabranjenu supstancu dehidroepiandrosteron (DHEA), zbog čega su ga suspendirali na četiri godine, no kazna mu je smanjena na 19 mjeseci. 
 

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