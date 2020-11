'Bio je s mojom prijateljicom, a htio mi je i sestru u krevetu...'

Na današnji dan prije 15 godina preminuo je jedan od najboljih, ali i najkontroverznijih nogometaša svijeta George Best. Alkohol mu je uništio karijeru, ali i odnio život s tek 59 godina

<p>Danas je 15 godina otkako više nema legendarnog <strong>Georga Besta</strong>. Svojevremeno jedan od najtalentiranijih nogometaša, a ujedno i jedan od najzanimljivijih sportaša ikada. Maradona good, Pele better, George: Best! (hrv. Maradona dobar, Pele bolji, Best najbolji).</p><p>Tako se o njemu govorilo i pisalo. Mnogi se slažu, većeg nogometnog talenta na kugli zemaljskoj nije bilo. Ali, ispao je samo jedan u nizu nogometaša kojemu život profesionalca jednostavno 'nije stajao'.</p><p>Povijest nogometne igre prepuna je zanimljivih likova, a zacijelo jedan od najboljih igrača bio je najintrigantniji. Riječ je o momku iz Sjeverne Irske, George Bestu koji je opčinjavao nogometne zaljubljenike, a potom ih znao šokirati svojim iskrivljenim, pa i nakaradnim ponašanjem. Volio je nogomet, a obožavao raskalašeni život. Jasno da takva karijera nije mogla dugo potrajati…</p><p>Rodio se u Belfastu, a talent za nogomet pokazao je s 15 godina kada ga primjećuje Bob Bishop, skaut kluba Manchester Uniteda. U telegramu kojeg je Bishop poslao Sir Mattu Busbyju pisalo je ni manje ni više: “Mislim da sam otkrio genija”.</p><p>Za Manchester United debitirao je 1963. godine. Te godine klub je završio sezonu na drugom mjestu. Dok je George igrao za Manchester, osvojili crveni dva puta naslov prvaka Engleske. Pritom George Best je 1968. osvojio i nagradu europskog nogometaša godine. Nakon te 1968. sve je krenulo nizbrdo.</p><p>Počeo je sve češće piti, propuštati treninge i utakmice. U 11 godina igranja za Manchester, šest sezona zaredom bio je najbolji strijelac kluba a u sezoni 1967/68. i najbolji strijelac Premiershipa. Karijeru je završio 1983. u 37. godini. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening engleske reprezentacije</strong></p><p>Ženio se dva puta i imao sina u prvom braku. Njegov alkoholizam doveo je do toga da je češće spavao u bolničkom umjesto u vlastitom krevetu. Unatoč činjenici da mu je presađena jetra, Best je nastavio 'po starom'. To ga je naposljetku i ubilo. Preminuo je 25. studenog 2005. u Londonu dok je imao samo 59 godina. Na pogreb mu je došlo više od 100.000 ljudi.</p><p>Cijeli život se opijao i kockao, ganjao žene, kao i one njega. Novca je nestajalo, Best se zaduživao, ali i dalje je bio bahat:</p><p>- U jednom razdoblju uspio sam se odvojiti od alkohola i žena. Bilo je to mojih najdužih dvadeset minuta u životu - kazao je tada novinarima.</p><p>Pokušao je dva puta ići na rehabilitaciju, ali je to bilo potpuno beskorisno. Sve što je učinio tamo, bio je seks s jednom ženom koja se također liječila, otkrila je supruga Georgea Besta u ispovijesti za Daily Mail.</p><p>Angie Best (67), bivša manekenka, Playboyeva zečica prošla je turbulentan život sa zvijezdom Manchester Uniteda s kojim je dobila sina Caluma koji je nakon smrti oca zapao u slične probleme.</p><p>- Tata je bio trijezan možda nekoliko tjedana mojeg života, a znao me i zamijeniti za druge ljude, jednom i za prostitutku - napisao je njegov sin u knjizi o odrastanju uz oca pijanca.</p><p>- Znao je pobjeći iz klinike i za to vrijeme spavati s mojom najboljom prijateljicom, a pokušao je i moju sestru odvući u krevet - priznala je Angie, koja se trudila spasiti ga od života prepunog alkohola i žena.</p><p>- Žene me nisu podnosile jer sam im 'ukrala' njihovog Georgea, a muškarci su me mrzili jer sam ga pokušala odgovoriti od toga da se zabavlja s njima - misli Angie koju je George jednom ostavio radi dvotjednog partijanja sa sinom Calumom koji je tada bio star tek tri tjedna.</p><p>- Svako jutro bih ga tjerala da uzima tablete, koje pomiješane s alkoholom izazivaju mučninu i povraćanje. Morala sam provjeravati dali ih je stvarno progutao ili nije, no često sam ih otkrivala i tjednima kasnije u džepovima traperica - kaže, ali ipak ističe:</p><p>- Niste si mogli pomoći. Morali ste voljeti Georgea. Svi su ga voljeli. Bio je toliko sladak, divan, pun ljubavi, ali nisam imala pojma što ću s njim dobiti u braku.</p><p>Nakon tri godine braka živjeli su odvojeno, a poslije pet su se razveli.</p><p>- Nikada nisam htjela odustati od njega. Uvijek sam mislila: OK, mora postojati način da ovo riješimo. Ali nije ga bilo. Nikada ga nismo našli jer ono što sada shvaćam je da George nikada nije htio biti izliječen. Bolovao je od depresije, ali u to doba mi nismo znali što je to - priznala je.</p><p>Danas čak i zračna luka u Belfastu nosi njegovo ime, nogometne enciklopedije spominju ga u najljepšem svjetlu, no George je klasični primjer čovjeka koji je za publiku bio 'Best', a za sebe najgori.</p><p>Njegova najpoznatija izjava "Puno sam novca potrošio na žene, piće i aute, a ostalo sam spiskao" vjerojatno nikad neće biti zaboravljena.</p>