FOTO Procurio dres 'vatrenih' za SP 2026. Kvadratići nikad manji

Specijalizirani portal za dizajn dresova Footy Headlines objavio je prve fotke izrađenih novih dresova hrvatske nogometne reprezentacije za SP. Radi se o posljednjim garniturama koje će proizvesti Nike
Domaći dres vraća se klasičnom izgledu, crveno-bijelim kvadratićima, ovaj put nikad manjim, koji se protežu vertikalno niz središnji dio majice.
| Foto: Footy Headlines
Rukavi su u potpunosti crveni, dok su bočni paneli i ovratnik ukrašeni plavim detaljima. Nikeov znak smješten je centralno ispod grba Hrvatskog nogometnog saveza.
Gostujući dres donosi elegantnu tamnoplavu podlogu s diskretnim dvobojnim kvadratićima preko prednjeg dijela.
Kao i kod domaće varijante, grb i Nikeov logotip nalaze se u sredini.
Rukavi i ramena ostaju u jednoličnoj tamnoj nijansi, dok tanke crvene i svjetloplave linije na bočnim stranama daju prepoznatljiv nacionalni štih.
Nove garniture očekuju se u službenoj prodaji u ožujku 2026., neposredno prije početka Svjetskog prvenstva.
Ovi dresovi bit će posljednji koje je Nike dizajnirao za Hrvatsku, čime završava partnerstvo započeto 2000. godine. Od ljeta 2026. službeni dobavljač postaje Adidas, što označava početak nove faze u vizualnom identitetu reprezentacije.
