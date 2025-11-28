Obavijesti

FOTO Procurio dres 'vatrenih' za SP 2026. Kvadratići nikad manji

Specijalizirani portal za dizajn dresova Footy Headlines objavio je prve fotke izrađenih novih dresova hrvatske nogometne reprezentacije za SP. Radi se o posljednjim garniturama koje će proizvesti Nike
Domaći dres vraća se klasičnom izgledu, crveno-bijelim kvadratićima, ovaj put nikad manjim, koji se protežu vertikalno niz središnji dio majice. | Foto: Footy Headlines
