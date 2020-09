Za divno \u010dudo, to mu je i uspjelo.

- Guglala sam Masona i provjerila mu Instagram pa sam znala tko je, vidjela sam da igra za Manchester United i da je igrao za Englesku protiv Islanda. Rekla sam da \u0107u do\u0107i i rezervirala sobu, a onda se pojavio s Philom. Nisam znala tko je on - rekla je Nadia i dodala:

- Mason me pitao: \"Ima\u0161 li prijateljicu?\". Rekla sam: \"Da, onu koja me dovezla.\" Lara je oti\u0161la u trgovinu i donijela im slatki\u0161e koje su tra\u017eili. Svi smo se zezali, Mason je prakti\u010dki sam pojeo cijeli paket bombona. Dobro smo se slagali, pri\u010dali, smijali se i \u0161alili. Phil je bio otvoren, ali Mason je bio jako srame\u017eljiv.

Ina\u010de, Foden ima jednogodi\u0161nje dijete s Rebeccom Cooke, no javnosti nije poznato je li s njom i dalje u vezi. U svakom slu\u010daju, ta mu \u010dinjenica nije stvarala problem na Islandu.\u00a0

- Govorili su nam da im je dosadno na Islandu, da nemaju \u0161to raditi tamo. Phil nas je snimao mobitelom i pitao kako je \u017eivjeti na Islandu.

Kako su uspjeli izbje\u0107i osiguranje?

- Rekli su mi da je jedna za\u0161titarka na njihovu katu i da ih je pogledom pratila nakon \u0161to su oti\u0161li. Ali nisu bili zabrinuti. Nije ih pratila, ali je vjerojatno rekla sve hotelskom osoblju.\u00a0

- Nismo znali da su u karanteni, nisu spominjali korona virus niti nas pitali jesmo li se testirali. Phil nijednom nije spomenuo da ima malo dijete. Na\u0161ih je godina pa nismo pomislile na to - dodala je.

Kad su se upoznali, Foden je htio malo privatnosti za sebe i Laru.

- Phil me tra\u017eio da odemo u sobu broj 700 koju sam rezervirala. Odjednom me poljubio. Oti\u0161ao je iz moje sobe jako sretan - rekla je Lara.

- Mogli smo ih \u010duti kako se zabavljaju vrata do nas. Mason je poku\u0161ao nazvati Phila, ali nije se javio pa je oti\u0161ao u njihovu sobu i snimio ih kako se dr\u017ee za ruke, kako Phil ljubi Laru u obraz. Lara je bila u donjem rublju - objasnila je Nadia.

Problemi su po\u010deli kad je Lara na Snapchatu objavila sliku Fodena gole stra\u017enjice. Brzo je sve zavr\u0161ilo na Instagramu.

- Nisu nam govorili da ne snimamo fotke ili video, ali ja nisam i ni\u0161ta nije iscurilo.

U 3 sata ujutro igra\u010di su se vratili u svoje sobe. Foden je poljubio djevojke i pozdravio se s njima. Tra\u017eio je Laru da ostanu u kontaktu. A Mason?

- Samo je rekao \"bok\", nije me ni poljubio. Pomislila sam: \"Kvragu, kako je nepristojan!\".

Ali nije tu bio kraj dru\u017eenju. Djevojke su oti\u0161le po hranu i vratile se u hotel. Netko iz osoblja rekao im je kako su imali pritu\u017ebe na njihovo pona\u0161anje.

- Rekle smo da ne znamo tko se \u017ealio i da nismo bile glasne. Pitali su nas jesmo li mi bile tu u subotu nave\u010der, kad su izbacili dvije djevojke, ali nismo. Kao da su druge cure poku\u0161ale u\u0107i ve\u010der prije - rekla je Nadia.

Vratile su se u sobe, a probudili su ih ve\u0107 u 6. Ona za\u0161titarka, \u0161ef sigurnosti reperzentacije i slu\u017ebenik za Covid.

- Pitali su nas gdje su de\u010dki. Tra\u017eili su ih i u ormarima - rekla je Nadia.

Izbornik Gareth Southgate odmah ih je izbacio iz mom\u010dadi, a klubovi su ih kaznili s 1360 funti (ne\u0161to manje od 1500 kuna) i propustili su drugu utakmicu protiv Danske pro\u0161li utorak. Obojica su se nakon toga ispri\u010dala.

- Da, bili su neodgovorni, ali bile smo i nas dvije jer smo i\u0161le upoznavati ljude iz druge dr\u017eave. \u017dao mi ih je i osje\u0107am se lo\u0161e zbog svega \u0161to se dogodilo. Ali njihove karijere tek su po\u010dele, sigurno nisu uni\u0161tene.

Biv\u0161i reprezentativac Rio Ferdinand (41)\u00a0stao je u obranu razuzdanih momaka.

- Pa koji to 18-godi\u0161njak ne radi gre\u0161ke? Njih dvojica su samo pod pove\u0107alom. Va\u017eno je da prizna\u0161 pogre\u0161ku koju si napravio i ostane\u0161 uzdignute glave. Treba i\u0107i dalje - rekao je za BT Sport.

