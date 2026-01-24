Bio je želja Dinama, Hajduka i Rijeke, a sad dominira na Otoku

Slovenski napadač Žan Vipotnik (23) želja je mnogih europskih i engleskih klubova jer ima sjajnu sezonu u Championshipu. Odigrao je do sad 31 utakmicu za Swansea, zabio 15 golova i podijelio asistenciju. Trenutačno je najbolji strijelac druge engleske lige s 13 zabijenih golova.

Prema Transfermarktu napadač vrijedi četiri milijuna eura i ugovor sa Swanseajem ima do 2028. godine. U prošlosti je bio najbolji strijelac slovenskog prvenstva u sezoni 2022./23. te juniorske slovenske lige u sezoni 2020./21. U velški klub stigao je 2024. iz posrnulog francuskog diva Bordeauxa, a igrao je još za Maribor, Triglav i Novu Goricu.

Bio je heroj na prošlom susretu Swanseaja u sklopu 28. kola Championshipa protiv Blackburna (3-1). Zabio je gol u 21. minuti za 1-0, a zatim i u 63. za 3-1 i potvrdu pobjede. Swansea je trenutačno 16. momčad Championshipa s 36 bodova u 28 odigranih kola.

Dok je nastupao u dresu Maribora želju za njegovim dovođenjem pokazali su Dinamo, Hajduk i Rijeka. Hrvatski trio htio ga je i nakon epizode u Bordeauxu, ali Slovenca je odlučio otići na Otok gdje igra u sjajnoj formi. Za Sloveniju je nastupio 22 puta i zabio tri pogotka.