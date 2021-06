Engleski reprezentativac Jack Grealish (25) vjeruje da Engleska u nedjelju na Wembleyju može iskoristiti bol uzrokovanu porazom od Hrvatske u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji, pišu engleski mediji.

Engleska reprezentacija u zadnjih devet Europskih prvenstava nije pobijedila prvu utakmicu. Britanski novinski list The Guardian piše kako bi momčad Zlatka Dalića mogla predstavljati veliku prepreku u pokušaju da se prekine taj negativni niz, pogotovo ako i dalje postoje psihološki ožiljci nakon mučne večeri u Moskvi.

Grealish tada zbog godina nije konkurirao u reprezentaciji, ali se sjeća lavine emocija koje su navirale nakon produžetaka.

- Dok sam gledao utakmicu bio sam očajan, zapravo. To definitivno možemo uzeti kao inspiraciju. Hrvatska je odlična momčad. Imaju talentirane igrače, koji igraju za velike klubove, po cijelom terenu, To je utakmica u koju ćemo ući puni samopouzdanja.

Vjerujem da smo se dobro pripremili te da će nam ovo biti dobar tjedan - rekao je Grealish pa nastavio:

- Igrali smo protiv njih nekoliko puta i znamo da će biti teška utakmica, ali to je nešto čemu se radujemo i uživat ćemo u svakom trenutku.

Engleski reprezentativac je dokazao svoju spremnost minutažom tako što je u pripremnim utakmicama Engleske protiv Austrije i Rumunjske izvan terena proveo svega 19 minuta. Momčadi Garetha Southgate pridružio se nedugo nakon oporavka od ozljede potkoljenice.

Mjesto u početnoj postavi Hrvatske daleko je od sigurnog kada se u obzir uzme duljina klupe u napadu. Uz to Southgate ima nedoumice i u drugim segmentima postave. Engleski izbornik isprobao je nekoliko promjena na ovotjednom treningu, a jedna od njih uključivala je Lukea Shawa na lijevoj strani zadnjeg reda.

Disciplina u obrani bit će ključna u sljedećih nekoliko mjeseci, a Grealish smatra kako je upravo to ono što on može donijeti u momčad.

- Mislim da mogu postati bolji. Kada dođem ovdje kao da trčim više u utakmicama nego kada igram za Aston Villu. Nisam siguran zašto je to tako, ali smatram kako je to nešto što mogu poboljšati. Kad sam prvi put došao u kamp reprezentacije, sjeo sam s trenerom sat vremena te smo razgovarao s njim o tome na čemu mogu poraditi kako bi dobio mjesto u momčadi. Otišao sam i radio na tome - rekao je Grealish.

Southgateova momčad bit će druga najmlađa reprezentacija na Europskom prvenstvu, a čak 11 igrača ima manje od deset nastupa za reprezentaciju. Grealish, koji ih ima sedam, vjeruje je kako ta svježina može biti prednost Engleskoj.

- Definitivno mislim kako to može pomoći. Mislim da imamo neke iskusne igrače, a uz to mlade u usponu. Pročitao sam kako je momčad jedna od najmlađih na natjecanju i mislim da će nam to pomoći - kaže Grealish.

Njegovo sazrijevanje u očaravajućeg kapetana Aston Ville nije prošlo nezapaženo, a on puno tog iskustva pripisuje iskustvima s engleskom reprezentacijom.

- Dođeš ovdje i vidiš igrače poput Harryja Kanea i Jordana Hendersona te vidiš što oni rade izvan terena. Sjediš i misliš si kako nije čudo što imaju takve karijere. To je jedna od glavnih stvari koja mi je pomogla da sazrem kao igrač i kapetan - zaključio je 25-godišnji Englez.