'Bio sam u Realu i hvala osobi koja je rekla da nisam za njih'

Barcelona je dovela Pedrija, ali bivši direktor Barcelone, Javier Bordas, otkrio je kako su Katalonci zbog katastrofalne odluke tadašnjeg predsjednika Bartomeua propustili za 10 milijuna eura dovesti Haalanda

<p>Pedro González López (17), poznatiji kao <strong>Pedri</strong>, očarao je navijače Barcelone. Supertalentirani veznjak stigao je prošle godine iz Las Palmasa za šest milijuna eura i već je skupio 10 nastupa za prvu momčad, a zabio je i dva gola.</p><p>Ipak, malo je nedostajalo da Pedri završi u Real Madridu.</p><p>- Poznato je da sam svojevremeno bio na probi u madridskom Realu. Ovom prilikom bih se želio zahvaliti osobi koja je rekla da nisam dovoljno dobar za Real, jer sad igram za klub o kojem sam oduvijek sanjao. Bilo bi mi jako čudno da sam završio u Realu i da sam morao nositi njihov dres. Navijač sam Barcelone praktički od rođenja - priznao je Pedri.</p><p>Ipak, Barcelonin menadžment nije se baš proslavio u drugom slučaju. Naime, bivši direktor "blaugrane" <strong>Javier Bordas</strong> priznao je kako su Katalonci propustili dovesti <strong>Erlinga Brauta Haalanda</strong> (20). </p><p>- Istina je da smo mogli dovesti Haalanda. Nismo to napravili jer mi je rečeno da on nije igrač za Barcelonu. Razumijem da je Josep Bartomeu (bivši predsjednik Barcelone, op. a.) ignorirao savjete ostalih članova kluba, ali napravio je neke kriminalne odluke. Doveo je <strong>Kevina-Princea</strong> Boatenga, a mogao je Haalanda iz Moldea za 10 milijuna eura. Svi znamo kako je to završilo i kakvu je šansu Barcelona propustila - kazao je Bordas za Mundo Deportivo.</p>