Bišćan: Murićevo fizičko stanje je loše, mora se brinuti za to

Nogometaši Rijeke pripremaju se u idili i miru za početak nove sezone u Kranjskoj Gori gdje trener Igor Bišćan priprema taktiku za prvu utakmicu sezone protiv Dinama u Superkupu.

U petak se u Kranjskoj Gori predstavlja novi dres 'made by Joma' i novi klupski sponzor, ali u središtu pažnje je, naravno, početak nove sezone i prva šansa da se napravi nešto što je Bišćanu uobičajen dan u uredu, osvoji trofej.

Rijeka u ovom prijelaznom roku (još) nije ostala niti bez jednog igrača, a jedini dovedeni nije pojačanje nego (barem zasad) prinova, Matko Babić.

Veliki je posao kvartet Mišković-Šćulac-Juričić-Mance napravio potvrdom dovođenja Antonia Čolaka, a sve više u prvi plan idu mladi, kao dio novog petogodišnjeg klupskog plana.

Ima, naravno, i minuseva. Jedan je isplivao na pitanje o fizičkoj pripremljenosti Roberta Murića koji je ljeto proveo s Gračanovom mladom reprezentacijom.

'Murić je u lošem stanju'

- Nisam zadovoljan u kakvom je Murić fizičkom stanju. Morat ću odvojiti posebno vrijeme za to. Kada je spreman, Murić je igrač koji čini razliku i kojeg je užitak gledati, ali za to se moramo pobrinuti mi u stožeru, ali i prvenstveno on sam - pričao je Bišćan u kranjskom hotelu Kompas.

Sustave 4-2-3-1, 3-4-3, 4-1-4-1 ste koristili prošle sezone. Koji je temelj za 2019/20-u ili su to sve samo brojke koje kad počne utakmica gube značenje?

- Nisu samo brojke, ali mislim da ćemo kao prošle sezone prilagođavati sustave ovisno ozljedama, kartonima, protivnicima... Sigurno nije isto gostovati u Maksimiru kod Dinama pa na Rujevici u 1. kolu igrati s Varaždinom.

Koliki je Superkup uopće motiv?

- Mislim da je zapravo najbolji kao uvod u europske utakmice jer klubovi koji nas čekaju u 3. pretkolu Europske lige, a onda i eventualno u play-offu sigurno nisu bolji od Dinama!

Mladi sve bolji

Bušnja zabija, Lepinjica je standardan, Vuka hvalite... Mladi nadiru.

- Lepinjicu više ni ne gledam kao dio te priče o mladim igračima, pa on je standardan već dugo. Vuk se stvarno sjajno nametnuo nakon ozljede, Bušnja se ističe, a to su i Hrvoje Smolčić i još neki 'klinci'. Naravno, jedno su pripreme, a drugo službene utakmice i ostajem pri tome da mladima treba dati šansu, ali ne i preopteretiti ih očekivanjima.

Petar Mamić je jedini koji nije sa vama u Kranjskoj Gori zbog ozljede. Ostajete li pri onome da vam treba samo jedan igrač, lijevi branič?

- Ne, ne mislim to. Lijevi branič je nužnost, a ja kao svaki trener i kad je sve idealno želim još dva-tri pojačanja.

Posve spremni Ivan Tomečak je silno pojačanje...

- A spreman je 100%. Dakle sigurno vrijednost više.

'Prije devet godina zabio sam Hajduku'

Prije devet godina Superkup su igrali Dinamo i Hajduk, sjećate se?

- Naravno. Zabio sam gol, Dinamo je osvojio trofej. Dinamo je i danas u hrvatskom klupskom nogometu klasa za sebe, a sad se Osijek pojačava, tu su još Hajduk, Gorica, Lokomotiva... Već se prošlog proljeća vidjelo kako je prvenstvo sve neizvjesnije tako da ćemo i mi vjerojatno dovoditi pojačanja, ali tek nakon prodaje.

Trofejni ste trener. I Mikić kaže...

- Ma to je više frendovska šala, ali naravno da u subotu idemo pokušati osvojiti trofej. Normalno da se 25 bodova razlike ne može prebrisati jednim prijelaznim rokom, pa ni kad bismo mi napravili najbolji, a oni najgori u povijesti, ali u jednoj utakmici možemo igrati s Dinamom. To smo vidjeli na onom predivnom finalu Kupa u Puli - podsjetio je Bišćan pa najavio:

- Napravit ću sve da i ove sezone Rijeka nešto osvoji, počevši od ove subote - zaključio je aktualni trener Rijeke i bivši igrač Dinama.