Bišćan: Baš težak poraz. Drugo mjesto je OK, imat ćemo šansu

Hrvatska je izgubila na gostovanju kod Norveške 3-2 u pretposljednjoj utakmici kvalifikacija za Euro do 21 godine i više ne ovisi sama o sebi po pitanju izravnog plasmana na završni turnir u Rumunjskoj i Gruziji. A do 91. minute imala je vodstvo 2-1 i veliku nagradu u džepu.

- Težak, stvarno težak poraz. Nakon svega što se događalo, teško je prihvatiti. Tužni smo i razočarani, ali još nije gotovo, u igri smo i za prvo, drugo i treće mjesto pa nas je ovaj rezultat stavio u situaciju da moramo ozbiljno shvatiti tu zadnju utakmicu - kazao je izbornik Hrvatske U-21 Igor Bišćan nakon utakmice.

Luka Sučić doveo je Hrvatsku u vodstvo već u petoj minuti, izjednačio je Erik Botheim u 36. Sjajno je Roko Šimić poentirao 11 minuta prije kraja, ali sve je palo u vodu u nadoknadi od pet minuta. Prvo je Jesper Daland zabio za 2-2, a Jorgen Strand Larsen u posljednjim sekundama pogodio za totalni preokret i veliko veselje domaćih navijača u Drammenu.

- Vidjeli ste, otvorili smo dosta dobro, poveli i onda, negdje na pola poluvremena, nismo izgledali dobro. Do poluvremena smo izgledali stvarno loše, imali puno problema na našoj desnoj strani. Na poluvremenu smo promjenama dobili reakciju i balans u igri. Drugo poluvrijeme je u globalu bilo puno bolje, više smo kontrolirali igru, zabili gol i išli ka pobjedi - kazao je Bišćan i nastavio:

- Na kraju, dva ubačaja sa strane, morali smo bolje reagirati, biti čvršći i koncentriraniji da to bolje obranimo. Bili smo blizu pobjede, na kraju nismo ni neriješeno izvukli, izgubili smo na najlošiji mogući način.

Hrvatska je i dalje vodeća u skupini A s 19 bodova, jednim više od Norveške koja ima dvije utakmice do kraja (Finsku u gostima i Azerbajdžan kod kuće), dok Hrvatsku čeka još samo gostovanje kod Estonije u srijedu.

- Treba biti ozbiljan, treba biti sportaš i podnijeti to. U ova četiri dana do utakmice izbaciti to iz sebe, pripremiti se, pobijediti i vidjeti što će se događati drugdje. Drugo mjesto je OK, imat ćemo još jednu šansu u najgorem slučaju da se izborimo za plasman, ali nakon ovakve utakmice i poraza danas ne razmišljamo o tome. Tužni smo i razočarani. Što je, tu je - rekao je Bišćan.

Pa što se dogodilo u nadoknadi?

- Nismo bili energetski na njihovoj razini, ali na kraju utakmice, kad ti treba još par minuta da se obraniš i pobijediš, ne bi smjelo biti opravdanje za ta dva gola. Prekid je situacija oko koje se mora bolje reagirati. Nakon toga je bilo jasno da će zadnjih četiri, pet minuta biti svega jer ćemo mi i oni htjeti zabiti gol. Pogubili smo se kod trećeg gola, i odbijanac i dekoncentracija što smo dopustili da nam dođu tako blizu kad smo imali loptu na njihovoj polovici. Ali to je sve razumljivo s obzirom na neiskustvo igrača. Teško je, teško podnijeti i prihvatiti poraz nakon što si do 90. minute praktički imao Europsko prvenstvo u rukama. Ali borit ćemo se i dalje - zaključio je izbornik.

Josip Šutalo trebao se priključiti A reprezentaciji da je utakmica u Norveškoj prošla po željama, ali sad je sve na čekanju.

- Ha ništa, što reći nakon ovakve utakmice? Misliš da imaš pobjedu u svojim rukama iako to od početka nije izgledalo baš najbolje, možda prvih 10-15 minuta. Ali ostatak utakmice dosta loše. Jednostavno, pogubili smo se, nije bilo ideje prema naprijed uopće. Slabo energetski. Imamo još jednu šansu, zadnju utakmicu u kojoj moramo dati sve od sebe, probati to pobijediti i nadamo se prolasku dalje - rekao je stoper Dinama.

