Bišćan: Bili smo ozbiljni, a mač nam je visio nad glavom. Dečki, tako se treba igrati za Hrvatsku

Izgubili smo sedam prvotimaca, priprema nije bila dobra, otpadali su mi jedan po jedan, ali dečki su pokazali da su ozbiljni i smireni, rekao je Igor Bišćan, koji se plasirao s Hrvatskom na U-21 Euro

<p><strong>Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija</strong> drugi put uzastopce zaigrat će na Europskom prvenstvu! Nakon San Marina, putujemo na smotru u Sloveniji i Mađarskoj nakon nevjerojatnog spleta događaja. Pobijedili smo Litvu 7-0, Škotska je izgubila u Grčkoj 1-0, Poljska pobijedila Latviju 3-1, a za kraj Belgija izgubila od Bosne i Hercegovine u Sarajevu 3-2. Sve nam se poklopilo</p><p>Izbornik <strong>Igor Bišćan</strong> bio je oduševljen izdanjem mladih "vatrenih", a izjave je dao prije nego što je znao da smo i službeno izborili Euro.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska je i lani bila na Euru</b></p><p>- Stvarno je bilo specifično. Prvo ta utakmica sa Škotima koja je prošla kako je prošla i postojala je vjerojatnost da nas to malo uzdrma. Usto, naravno, između te dvije utakmice svakim danom ostajali smo bez nekolicine igrača i na kraju izgubili praktički sedam prvotimaca i nekoliko članova stručnog stožera. Nije baš priprema protekla u idealnom stanju, ali dečki su bili jako dobri, ostali ozbiljni, odradili svoj dio u ovoj jednadžbi zadnjeg kola - rekao je Bišćan.</p><p>- Moram reći da sam zadovoljan dečkima, praktički 95 posto svega što smo mi odradili od trenutka kad sam ja postao izbornik. Tih par minuta nekakvoga mladenačkog blackouta, koji je razumljiv, u toj Škotskoj, stavio nas je u ovu situaciju da moramo strepiti. Dečki su pokazali kako se igra za Hrvatsku, prezentirali su hrvatski nogomet na pravi način. Bili smo efikasni, kombinatorni, ozbiljni i, po starom sustavu natjecanja, mi bismo i bez drugih rezultata imali još jednu šansu u play-offu. Cijele kvalifikacije za Euro bile su čudne, ali na kraju, osim tih par minuta u Škotskoj, sve drugo bilo je na visokoj razini - dodao je.</p><p>Već do poluvremena bilo je 3-0, a na kraju čak 7-0. Zabili su mladi Hrvati čak 37 golova u 10 utakmica, uvjerljivo najviše u skupini (lideri Česi zabili su 20).</p><p>- Dečki su uvijek motivirani. Kad igraš utakmice koje trebaš pobijediti s velikim brojem golova, nije jednostavno. Ali oni su bili pametni, jako bitno je bilo biti smiren i pametan. Jer ako od prve minute kreneš s prenaglašenom željom, može se dogoditi da ne ispoštuješ neke dogovore, da ti to zamagli prosuđivanje i odvede te u nemirne vode. Dečki su bili ozbiljni i danas, pa i u Škotskoj, i prije u Grčkoj, u drugim utakmicama kad nam je "mač visio nad glavom". Ne samo da znaju igrati, što mi Hrvati znamo, nego se znaju natjecati, a to je jako bitno u kontekstu ovoga što ih čeka dalje u karijeri - kaže Bišćan.</p><p>Uspjeh je tim veći kad se zna da je Hrvatska bila bez sedmorice važnih prvotimaca zbog korona virusa pa su šansu dobili neki drugi. Najviše se pokazao <strong>Marko Divković</strong>, debitant koji igra za Dunajsku Stredu.</p><p>- On je svakako plus, uvijek je ponos kad pronađemo još jednoga našega, tipično našeg igrača kakav Divković je. Tehnički je jako dobar, situacijska inteligencija mu je na nivou koji očekujemo od naših ponajboljih mladih igrača. Dečko se prezentirao u jako lijepom svjetlu u utakmici koja nije bila jednostavna i u situaciji kad je praktički prvi put ovdje s nama. Da, još su neki naznačili svoju kvalitetu. Možda je dobar dobitak što je dosta mlađih igrača odigralo zapažene uloge u ovom ciklusu, pred kraj posebno, jer će biti nositelji momčadi koja će igrati idući ciklus. Tako da će se računati na sve one godišta 2002. i mlađih, bit ćemo kompetitivni što god da se događalo u tim kvalifikacijama - zaključio je Bišćan.</p>