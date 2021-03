Zdravstveno stanje? Vidjet ćemo, imamo još više od 24 sata do utakmice, dosta igrača osjeća posljedice utakmice sa Švicarskom, problema imaju Franjić, Šverko, Majer, Erlić... Do samog početka utakmica nećemo znati s kime raspolažemo, tko će početi utakmicu, tko biti na klupi, kaže Igor Bišćan.

Hrvatska U-21 reperezentacija u prve dvije utakmice skupine (Portugal 0-1, Švicarska 3-2) osvojila je tri boda, a sada priliku za plasman u nokaut fazu Europskog prvenstva traži protiv Engleske. Jasno, izabranike Igora Bišćana ne očekuje lagan zadatak, na suprotnoj strani "mini-vatrenima" će stajati i brojne zvijezde tamošnje Premier lige.

- Kotarski? To je bila moja odluka, s obzirom na tip utakmice koji sam očekivao, odlučio sam da će nam njegove kvalitete više odgovarati. To nema nikakve veze s onime što je Šemper pokazivao na golu, on je uvijek bio pouzdan, pokazao da se na njega u svakom trenutku možemo osloniti. Ušao sam u mali rizik promjenom golmana, Dominik je imao raznih situacija, na kraju je imao i dovoljno mirnoće da nas spasi u sudačkoj nadoknadi, tako da će on braniti i protiv Engleske. Šemper je osjetio i neke probleme sa zglobom šake - priča Igor Bišćan, pa nastavlja:

- Mi i Engleska smo u potpuno suprotnom psihološkom momentu, svi su više očekivali od njih, ovo što prikazuju nije bilo dovoljno dobro za njihove standarde. Moramo misliti na sebe, oni su još uvijek moćni, a u nekim kombinacijama mogu i proći dalje. Znamo da će gristi i biti maksimalno ozbiljni, svjesni smo da nas očekuje jako teška utakmica.

Kako će se Hrvatska postaviti protiv Engleza?

- Mi nećemo bitnije mijenjati koncepciju i način igre, ali sigurno da nećemo ni srljati. Ne bi bilo pametno Englezima ostaviti previše prostora, imaju moćne pojedince kojima odgovara izolacija u igri. I ti dečki rade razliku, tako da moramo biti pametni i gusti, korigirati jedni druge, individualno se braniti. I u svakom trenutku biti opasni prema naprijed, to smo dobro radili protiv Švicarske. Da, osluškivat ćemo i što se događa na drugoj utakmici, pa prema tom i našem rezultatu vući poteze s klupe.

Za koga bi od svojih igrača gurnuli "ruku u vatru" da će biti A reprezentativci?

- Haha, teško pitanje. Nezgodno mi je bilo koga izdvajat, tu vjerojatno oni kojima i vi sami to predviđate, ali vam na ovo pitanje stvarno ne mogu konkretno odgovoriti.

Igor Bišćan je na kraju 'pressice' iznio i jedan zanimljiv detalj...

- Evo, čuli smo da je A reprezentacija odgodila termin treninga kako bi mogli pratiti našu utakmicu protiv Švicarske, htjeli su nas gledati. To je lijepo čuti i znati, drago mi je da na kraju termin treninga nisu uzalud odgađali. I mi pratimo njih, više nego oni nas, suosjećamo jedni s drugima, sve skupa doživljavamo na zajednički način. Hrvatska A selekcija je perjanica našeg nogometa, svi ovi dečki gledaju prema A vrsti, sanjaju da će jednoga dana biti tamo i da zaigraju uz svoje idole. No, za sada stvarno pošteno ginu za dresu U-21 reprezentacije - završio je Bišćan.

Kristijan Bistrović odigrao je odličnu utakmicu protiv Švicarske, izborio penal iz kojeg je Moro zabio za 2-0...

- Pobjeda nam je jasno podignula raspoloženje, ali nismo mi klonuli niti poslije poraza od Portugala. Znali smo i prije prvenstva da imamo kvalitetu, da možemo igrati protiv bilo koga, pa smo i poslije Portugala vjerovali da možemo proći skupinu. Dobro smo krenuli u utakmicu, sve malo zakomplicirali na kraju, ali najbitnije je da smo ostvarili tu povijesnu pobjedu. I sada smo maksimalno fokusirani na Engleze - kaže Kristijan Bistrović, pa dodaje:

- Sigurno da je Englezima veliko razočaranje što u prve dvije utakmice nisu uzeli niti bod, a bili su favoriti grupe, pa možda čak i prvi favoriti za osvajanje Eura. No, ova grupa je strašno kvalitetna, i Portugal i Švicarska su sjajne ekipe, pa nas ti porazi Engleske ne smiju zavarati. Većina tih igrača igra Premier ligu, standardni su u svojim klubovima, očekuje nas teška utakmica, ali vjerujem u našu pobjedu.

Vi ste u prve dvije utakmice imali veliku minutažu, osjećate li umor?

- Da, naporno je, ali poslije te korona-pauze, cijeli se vrijeme igra ritmom srijeda-subota ili četvrtak-nedjelja. Svi smo navikli na taj ritam bez jačih treninga, ali ne osjećate umor dok igrate za reprezentaciju. Pogotovo kada ste na velikom natjecanju i igrate ovakvu utakmicu. Ovaj Euro je skup najboljih reprezentacija, tu u svakoj utakmici odlučuju najsitniji detalji, tako će biti i sutra. Englezi će biti motivirani da poprave dojam, ali ne mogu biti motiviraniji od nas, nema šanse.

Hrvatska u nekoj kombinaciji može proći i s bodom, u drugoj čak i ispasti s pobjedom...

- Postoji milijun kombinacija, mi se time ne trebamo opterećivati. Bavit ćemo se sobom, tražiti pobjedu, a onda ćemo vidjeti kako će se sve posložiti - završio je Bistrović.