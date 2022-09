Bišćan nakon velike drame: Ovo je bilo toliko stresno za mene

Kroz vrtlog nevjerojatne drame, preokreta i neizvjesnosti prošli su naši mladi reprezentativci. Danska je vodila 2-0 nakon 19 minuta i bila na koračić od Eura, no u očaj ih je bacio Matanović koji je u 84. minuti smanjio na 2-1. Kako je rezultat bio identičan kao i u prvoj utakmici, otišlo se u produžetke. Tamo nije bilo golova pa se drama nastavila u lutriji jedanaesteraca i tu na scenu stupa naš golman. Čudesni Dominik Kotarski je skinuo dva penala u raspucavanju i donio nam plasman na Europsko prvenstvo U-21!

Hrvatska U-21 će tako sljedećeg ljeta u Gruziji i Rumunjskoj peti put zaigrati na Euru. Ulazak u polufinale donosi nam plasman na Olimpijske igre u Parizu.

- Komentar za ovih 120 minuta možemo produžiti na cijele kvalifikacije, ovo je trajao koliko god je moglo, drama na vrhuncu. Dečki su pokazali karakter, da se bore za reprezentaciju sa svime što imaju. Kvaliteta nije bila upitna. Krenuli smo jako loše i stavili se u tešku poziciju. Uspjeli smo zabiti, izboriti produžetke i izdržati sve do kraja što se događalo. Još doći do penala nakon ovakve borbe. Kapa im do poda. Ovo je ogroman uspjeh za naš nogomet i same igrače. Bio bih ponosan i da nismo išli na Euro, bili smo pravi kroz cijele kvalifikacije. Baš sam presretan, prvo ćemo proslaviti jer smo zaslužili. Nije bilo lagano, ali ovako je još slađe - rekao je za Max Sport oduševljeni izbornik Igor Bišćan koji je na klupi prolazio kroz porcije stresa, nervoze, neizvjesnosti.

Jer bili smo na rubu ispadanja. Danska je vodila 2-0 golovima O'Rileyja i Frendrupa. Danci su pritiskali, izgledali smo bezidejno i jako loše, ali kada je izbornik krenuo s izmjenama u nastavku, zaigrala je prava Hrvatska. Izmjene su nam donijele prodornost, energiju, brzinu, tečnost u igri. Matanović je u 84. smanjio na 2-1 i postavio ukupnih 3-3 što nas je odvelo u produžetke. Tamo smo dominirali, ali lopta nije htjela u gol. Ipak, snašli smo se u drami penala. Prvo je Kotarski skinuo penal u šestoj seriji, a Pašalić nam je donio Euro.

- Izmjene su dale ploda. Dečki su tu da svatko da svoj doprinos, to smo naglašavali uvijek, to je tako. Svi su dali svoj obol, nije bilo jednostavno, imali smo problema sa zdravljem, ozljedama, ovoj momčadi je falilo puno igrača. Nismo se žalili već se borili i trudili za svoj cilj. Toliko sam sretan, idućih par dana ću biti sretniji, ovo je stresno i napeto za mene bilo. Treba se odmoriti, trebamo biti ovako jaki mentalno i imat ćemo što reći na Euru.

