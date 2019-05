Bišćan ne kalkulira: Dinamo pada i u subotu i u finalu Kupa

Dinamo u subotu dolazi na Rujevicu sa 20 bodova prednosti i već proslavljenom titulom. Za 12 dana Rijeka i Dinamo u Puli igraju za trofej, finale Kupa. Pa subotnja HNL tekma djeluje nekako... Revijalno.

- Ako nekome ovakva utakmica, prvenstveni derbi s Dinamom, nije sama po sebi maksimalni motiv, taj ima nekih problema. Dolazi nam prvak, najbolja ekipa u Hrvatskoj. Ne znam hoće li biti u HNL ili europskom izdanju. Znam kakav Dinamo ja očekujem: najjači mogući. Jer imaju toliko kvalitetu da je svejedno tko će istrčati - priča Rijekin trener Igor Bišćan.

I vama je izbor sve širi...

- Je, napokon. Sve je više zdravih i spremnih i to me iznimno raduje za finiš sezone. Spremni smo za borbu s prvacima, za utakmicu pred punim tribinama i idemo pokušati napraviti ono što smo i zadnji put napravili, pobijediti ih na našoj Rujevici. A za to ama baš svi moramo imati svoj dan.

Koliko subotnja utakmica ima veze sa finalom Kupa?

- To su dvije posebne priče, ali za mene nema nikakve dvojbe. Uvijek je dobro pobijediti. Bilo bi mi draže da se za finale Kupa u Puli spremamo sa HNL-pobjedom nad Dinamom, dakle hoću ih pobijediti i sutra i u finalu Kupa - rekao je Bišćan.