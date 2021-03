Kakav nam je plan? Sigurno da zbog poraza od Portugala sada imamo manje opcija, pa ćemo protiv Švicarske tražiti pobjedu, iako nam i remi u nekoj soluciji igra za prolaz dalje, kaže Igor Bišćan.

Hrvatska U-21 reprezentacija porazom (1-0 od Portugala) je otvorila Europsko prvenstvo u Sloveniji, a izabranike Igora Bišćana u nedjelju (18 sati) očekuje dvoboj sa Švicarskom, vrlo opasnom selekcijom koja je u 1. kolu svladala (1-0) Englesku.

- Nećemo kalkulirati ništa, već idemo po pobjedu. Švicarska je protiv Engleza pokazala kako je vrlo dobra momčad, tvrdi su i čvrsti, natjecateljski postavljeni. Ravnopravno su parirali Engleskoj, a u nekim segmentima poput trke i agresije bili čak i dominantni što nisam očekivao. Da, znao sam da su dobri, ali nisam se nadao da će tako limitirati Engleze - kaže Igor Bišćan, pa nastavlja:

- Bit će promjena u našoj momčadi, moramo tražiti pobjedu, pa ćemo se i mi drugačije postaviti. Protiv Portugala smo pokušali biti defenzivniji, pa iz toga uhvatiti Portugal na krivoj nozi, to nam na kraju nije uspjelo. Sada ćemo biti drugačiji, sigurno promijeniti sustav igre, a vjerojatno i kojeg igrača.

Kakvo je stanje u svlačionici? Kako su igrači doživjeli taj poraz?

- Dečki su OK, nije ni bilo razloga da taj poraz doživio tragično. Pričali smo, rekao sam im sve što je trebalo reći, oni su dali sve od sebe kako bi ispunili moj plan za utakmicu. Naravno, moja je odluka bila da igramo na onakav način, tako smo po meni imali najviše šansi za osvajanje bod(ov)a, a kada se izgubi taj se plan onda ne može nazvati uspješnim. Opet, nismo bili deklasirani, izgubili smo 1-0.

Kako su vas se dojmili Portugalci?

- To su sve igrači koji igraju u vrhunskim klubovima, na nivo na koji naši igrači tek žele doći. I vjerujem da će do njega doći. Ma kažem, nema razloga da ovaj poraz shvatimo tragično, svjesni smo da protiv Švicarske imamo šansu doći do prve pobjede.

A je li po vama Portugal ipak najbolja momčad skupine?

- Teško je reći, Engleska i Švicarska su također odigrali jednu jako ozbiljnu utakmicu, pogotovo u segmentu taktičke discipline i fizičkih karakteristika. Opet, tu nije bilo puno šansi niti golova, ali jasno je kako ja ova grupa jako teška i zahtjevna, baš kao što smo i najavljivali. I dalje vjerujemo u prolaz, a već protiv Švicarske moramo u kompletu odigrati jako dobru utakmicu - zaključio je Bišćan.

Jedan od najboljih pojedinaca "mini-vatrenih" u prvoj utakmici bio je Luka Ivanušec...

- Naš je plan bio kontrirati Portugal, imali smo dosta situacija koje smo morali bolje odraditi, ali nismo uspjeli. I tu moramo biti bolji u drugoj utakmici. Gledao sam utakmicu Švicarske i Engleske, bio je to dosta agresivan i čvrst dvoboj, a poraz od Portugala nije utjecao na naš moral. I dalje imamo dosta samopouzdanja - poručio je Luka Ivanušec, pa dodao:

- Portugal moramo shvatiti kao jednu od najboljih momčadi na prvenstvu, a znamo da samo u teškoj grupi. No, mi imamo kvalitetu, možemo proći ovu skupinu. Švicarska? Moramo krenuti agresivno i napadački, bez pobjede ne možemo proći dalje. Da, sada se moramo vaditi na Švicarskoj i Engleskoj koliko god to bilo teško...