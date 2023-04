Bišćan: Svaki derbi je poseban, ali osvojiti naslov na terenu rivala ipak ima posebnu težinu!

Dinamo mirno plovi prema novom naslovu prvaka, Zagrepčani su se danas uspješno obračunali s Varaždinom. I slavili 2-0. Igor Bišćan tako nastavlja s uspješnim rezultatima na klupi "modrih", prva četiri nastupa donijela su mu tri pobjede i remi, a sad ga čeka - derbi na Poljudu.

- Dosta zahtjevna utakmica, rezultatski se možda ne čini tako, ali nismo bili preuvjerljivi. OK, imali smo kontrolu igre i plan, držali ga se, zabili prvi gol u pravo vrijeme. Nismo im dopustili previše toga. Istina, imao je Varaždin periode posjeda lopte, ali smo solidno stajali u bloku. Čestitam igračima na pobjedi, na nova tri boda, na njihovim nastojanjima da što prije osiguramo naslov - kaže Igor Bišćan, pa nastavlja:

- Proslava naslova prvaka na Poljudu? To je lijepa mogućnost, bili smo svjesni toga prije utakmice. Dečki su bili odlučni da si to omoguće, sasvim sigurno ćemo to biti posebna utakmica. Svaki derbi je poseban, a kad znate da vam pravi rezultat omogućuje titulu na terenu rivala, to sve ima dodatnu težinu. Ne opterećujemo se time, moramo odigrati pravu utakmicu, a onda se nadati da će rezultat popratiti igru.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U prvom dijelu ste se činilo dosta nervoznima uz klupu...

- Da, činilo mi se da ima prostora za stvari u igri koje su se mogle s nekim adaptacijama odmah napraviti. Činili mi se da smo sporo ušli u utakmicu, nismo mogli dići tempo igre, osjećao sam da se može odigrati nešto, ali da to ne koristimo dosta dobro. Popravili smo se u poluvremenu, gol nam je pomogao u tome da u nastavku budemo bolji.

Kako momčad stoji s umorom?

- Umor? Ne znam, teško mi je to procijeniti. Imali smo dosta utakmica, čeka nas još jedna. Prvo poluvrijeme nismo bili dovoljno brzi, ali smo digli ritam kad je zašlo sunce, možda je i to pomoglo. Ali kako nama, tako i drugima. Svi igraju tri utakmice u sedam dana, iako je derbi poseban slučaj, tu će svi biti dodatno inspirirani, značaj utakmice će doprinijeti tome.

Možete malo o Fran Topiću...

- Zadovoljan sam s njim, to pokazuje i njegova minutaža. Vidi se da je prirodan nogometaš, razumije igru i osjeća igru bez lopte. U svakom njegovom potezu se vidi kvaliteta i zrelost, opravdava svoju minutažu, tako si kupuje minutažu u budućnosti. On je za mene iznenađenje.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo sad ima tri utakmice u nizu bez primljenog gola...

- Uvijek je dobar znak kad ne primamo golove, ne dopuštamo šanse suparnicima. To dođe s podizanjem razine odgovornosti u igri, dečki su se tu popravili. Brzo reagiramo po izgubljenoj lopti, imamo i Dominika Livakovića. Sjetite se što je obranio "lokosima" u Kranjčevićevoj, pa u Puli, i njemu idu zasluge kao i cijeloj momčadi. Kao bivši obrambeni igrač znam nije jednostavno čuvati svoj gol, a kad svi odrađuju puno prljavog posla, onda je to jako dobro za momčad - završio je Bišćan.

Mario Kovačević je bio jasan...

- Teško je igrati protiv Dinama, bila je to njihova zaslužena pobjeda. Žao mi je, u najgorem periodu prvog dijela smo primili gol. Igrali smo solidno pola sata, pa nas je Dinamo stisnuo i iz jedne situacije poveo. Teško je kad vam oni povedu doma. U nastavku smo imali neke situacije za gol, Dinamo puno više njih, žao mi je što nismo zabili bar jedan gol, ali čestitam Dinamu na pobjedi - kaže Mario Kovačević čija je momčad u Maksimiru napravila tek dva faula:

- Galamio sam na igrače i prije utakmice, Hajduk je u Splitu imao više prekršaja (15-9) od nas. Mi igramo prekorektno, ali u ovakvim utakmicama moramo biti na rubu kartona ako želimo nešto osvojiti. Dinamo je u ovakvoj igri u prednosti, kvalitetniji su. Nije to bio naš plan, nikako. Želimo igrati fer i korektno, ali mora se nekad napraviti prekršaj. Možda da imamo nekog iskusnijeg igrača u veznom redu koji zna i zagalamiti ponekad.

