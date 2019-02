Bišćan: 'Vidio sam što nam se sprema, pa sve smo promašili'

Rijeka se jučer vratila svojoj Rujevici u službenoj utakmici nakon 58 dana, odigrala prvu domaću HNL-tekmu u 2019. i - doživjela prvi poraz od dolaska Igora Bišćana na mjesto šefa struke.

Bišćanova se Rijeka susreće s nečim za nju novim. Neuspjehom.

'Vidio sam što se sprema'

- Moglo je završiti puno drugačije. Ovo je utakmica u kojoj se činilo da će biti jednostavno, ali iz svog igračkog iskustva bio sam zabrinut jer znam da dobra igra i veliki broj prilika donose veliku potrošnju, a iz toga nisi dobio ništa konkretno. Zato me na odmoru brinulo kako će sve skupa završiti u drugom poluvremenu. Bilo je očito da će se na jednoj strani otvoriti, ispalo je da se to dogodilo pred našim golom i sad se moramo znati znati postaviti prema činjenici da smo napravili sve kako bi došli do nove pobjede, a upali smo u poraz i to kod kuće. Gledajući drugo poluvrijeme stvarno nismo zaslužili više od poraza - govorio je mladi trener nakon svojeg prvog poraza na klupi Bijelih.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Prvi popravni je za šest dana, nedjelja i gostovanje u Zaprešiću.

- Nema velike filozofije, mi smo profesionalci i moramo izvući pouke. Možda smo se malo zamjerili lopti, ne samo u ovoj utakmici, već i u prijašnjim utakmicama kada smo na Rujevici promašivali velike prilike. Čeka nas teško gostovanje, ali napravit ćemo sve da zaustavimo ovaj mini trend - rekao je Igor Bišćan ne izbjegavajući označiti dvije utakmice bez pobjede kao negativni trend. Niti dugotrajan, niti razorana, ali za Rijekine kriterije ipak: trend negative.

Bez izgovora

Šef je, za sve one koji žele notirati, istupio pošteno i u smislu ne-traženja alibija.

Niti jednom riječju nije spomenuo da je veliki broj prilika promašen jer su mu nedostajala tri najbolja strijelca. Čolak, Heber i Gorgon ove su sezone u HNL-u dali 21 od 33 Rijekina pogotka. Bijeli su igrali bez terceta na čijim leđima je 65% riječke efikasnosti.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL Nije ni imenom i prezimenom u negativi istaknuo ni Jakova Puljića koji je zaigrao na poziciji čiste špice pa u prazno poslao dvije lopte koje su Rijeci kod 1:1 mogle vratiti vodstvo ili ju vratiti u egal kad je Gorica vodila 2:1. Puljić je dao sve od sebe, nije ga htio gol, idemo dalje. Slično je razdoblje imao Antonio Čolak, a kad mu se otvorilo počela je ulaziti svaka koju bi lansirao prema suparničkim vratima.

Naravno, Bišćanova korektnost, koliko god bila i ljudska i sportska, ne podrazumijeva da će glavni trener znati okrenuti priču u pozitivu. I sam je prije 20-ak dana na 'en passant' konstataciju 'Bitno je kako ćete reagirati nakon prvog poraza-dva, to će biti prvi pravi test, a dogodit će se kad-tad' odgovorio: 'Da, i mene to jako zanima'.

Murić za Zaprešić

Sad se dogodilo. Remi u Koprivnici uz nimalo blistavu igru pa domaći poraz uz festival promašaja. Priča s ozlijeđenima i o tome tko će se od njih vratiti na vrijeme za Zaprešić rasplest će se tijekom tjedna, prijelazni rok još uvijek nadlijeće Rujevicu i ne zna hoće li iz njega grunuti prolom oblaka ili dolazi proljepšanje, a u svemu tome na najvećem je testu sada otpornost svlačionice na razočaranje koje su si sami donijeli.

Za gostovanje kod Intera mogao bi imati opciju više jer je u eter Radio Rijeke radijskom glasu godine Robertu Ferlinu bez ustezanja naznačio da mu najnovije pojačanje, Robert Murić koji je 'zapeo u razvoju', djeluje kao da je 'u solidnom stanju' te da bi 'mogao biti u konkurenciji za nastup odmah u sljedećem kolu'.

🗣️ Maxwell Acosty: Imali smo nekoliko prilika u prvom poluvremenu. Nismo uspjeli zabiti gol i Gorica se vratila. U drugom dijelu izgubili smo koncentraciju, izgubili smo utakmicu koju nismo smjeli izgubiti 🔵⚪



📺👉https://t.co/2c3bvkR5Kz#ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/csavGcA71q — NK Rijeka (@NKRijeka) February 4, 2019

Maxwell Acosty zabio je i u Koprivnici i jučer na Rujevici, ali nije imao nijedno slovo opravdanja ni za sebe, ni za kolege:

- Izgubili smo utakmicu koji nismo smjeli izgubiti! A imali smo i igru i šanse, ali takav si pad koncentracije Rijeka ne smije dozvoliti - bez pardona je rekao najraspoloženiji čovjek Rijekinog zasad naglašeno tmurnog 'proljeća'.

Ako su jučer na svom stadionu imali imperativ, nakon poraza u Zaprešiću ih čeka još žešći pritisak. Zaslužili su svaku od pohvala koje već mjesecima uživaju, ali tek sad će pokazati od kakvog su materijala zapravo sazdani.