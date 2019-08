Bišćanova prva euro-pobjeda i Murićev gol: Kako me šef muči!

Rijekina je europska povijest višedesetljetna i ponosno bogata. Na Kvarneru su padali Milan, Real, Feyenoord i slični kapitalci, a zadnji trijumf 2-0 nad Aberdeenom bio je poseban za dvojicu Riječana.

Zapravo, za jednog Zagrepčanina i jednog mladića iz Bednje... Igor Bišćan je baš na Rijekinoj klupi zabilježio prvu europsku pobjedu u svojoj trenerskoj karijeri (kao igrač je, barem zasad, bio "malo" bolji: uzeo je Ligu prvaka, s Liverpoolom, 2005.), a Robert Murić je u dresu s Rijekinim grbom odigrao svoje prve europske minute i zabio prvi gol u Europi!

Bišćan je vrh novog trenerskog vala, predvodnik nove stručne priče hrvatskog nogometa. Sa Olimpijom je 2017. dvaput izgubio po 0-1 od finske Vaasan Palloseure u 1. pretkolu EL-a. Sad je bio glavni 'igrač' Rijekinog trijumfa nad Škotima.

Murić je sa mlađahne 23 godine ipak već trebao odigrati podosta europskih utakmica, ali što svojom "zaslugom", a što spletom okolnosti, dok nije došao u Rijeku (prije pola godine) ne da nije zabio u europskoj tekmi nego u Europi nije došao dalje od klupe.

- Istina, tako je ispalo. U Dinamu nisam stigao zaigrati euro-tekmu, u Ajaxu sam uglavnom bio u mladoj momčadi, Pescara nije igrala u Europi, a Braga jest, ali mene je dopala tek klupa. I evo, u Rijeci... 25 minuta tekme u Europskoj ligi, a ispalo je dovoljno i za gol - smije se Bednjanec čija je ljevica kategorija Liga petice.

Bišćan vas je na inicijalno posjeo na klupu, ušli ste u 65'. Još uvijek je aktualna ona priča o vašoj kondiciji koju on sam svako-toliko spomene?

- A sad što god odgovorim, u problemu sam - smije se Murić.

- Pisalo se nekada o mojem nesportskom životu, ali to nema veze s istinom. Igrao sam Hrvatsku na U-21 Euru, nisam prošao pripreme sa ostatkom momčadi pa je logično da će mi možda trebati malo više da uđem u punu formu, ali već sad je to jako dobro. Još malo i imat ću svih 90 minuta u nogama, bilo HNL ili EL tekme. A kako god ja bio spreman, samo šef odlučuje tko će i koliko igrati, a na nam je jedino da ga slušamo. Svima je jasno da slušati Bišćana znači napraviti najviše što se uopće može napraviti. I Rijekina prošla sezona to dokazuje.

Al' svejedno, malo-malo pa vas 'podbode' opaskom o pristupu i kondiciji.

- Da tek vidite kako mi je na treningu! - opet Murić ide u smijeh.

- Mislim da boljeg trenera nisam mogao poželjeti. Nekome neupućenome sa strane bi moglo izgledati kao da ima 'pik' na mene, ali nakon bilo koje kritike ide pojašnjenje koje kritiku pretvara u savjet. Na primjer? Neki dan mi prigovori zbog jednog krivog dodavanja, ja se sam čudim otkud to, a onda mi kaže: "Ti si predobar igrač da fališ taj rutinski pas, to je samo glava i pristup. 'Ajmo'! I to me diže, gotovo iz treninga u trening. A sve ostalo je, naravno, na meni. Da ga slušam i iza sebe ostavim kikseve koji su donekle dozvoljeni klincima. Jer ja klinac više definitivno nisam!

Zavaljali ste Škote, zabili im gol, na Rujevici gotovo da centra nisu prešli. Za šest dana slijedi isti protivnik, ali... U njihovoj 'jazbini'.

- To nam je šef odmah poslije tekme rekao. Tamo nas čeka potpuno drukčija priča. Oni su u minusu dva gola, moraju nas napasti svim snagama, pokušati sve da nas izbace iz takta i rano nam zabiju, ali: Rijeka nije momčad koja će izgubiti glavu u bilo kakvim okolnostima. Nek' napadnu i ostave prostor iza. I naš je cilj da im što prije zabijemo, a kad zabijemo onda njima trebaju četiri gola da bi nas prošli. A to, mislim, ipak neće ići. U Rijeku su došli da ne prime gol, ništa nisu napravili, ama baš ništa. Mi jesmo. I napali ih i 'potukli' se s njima iako su fizički stvarno moćna momčad i dali im dva gola. Znamo da nije gotovo, ali znamo i da ih možemo proći - rekla je Rijekina zlatna ljevica, Robert Murić.

Ugovor s Bijelima veže ga još dvije godine. Ako se stvarno opametio i prebolio dječje bolesti, to je igrač za Lige petice. I to momčadi iz gornjeg doma!

A Bišćan to zna i zato ga 'drila'. Muriću su i Rijeka i Bišćan zapravo dar 's neba'. Ako tu ne pokrene karijeru i proigra na razini svojeg svjetskog talenta onda vjerojatno unatoč svoj toj nadarenosti nikad ni neće na najveće scene.

Ima dribling k'o Robben, a šut kao Recoba. Još da dobije i 'Bišćanovu pamet'... Neće ga nitko maknuti, ne s Rujevice, nego iz reprezentacije.

