Bit će drame u finalu: Sjajne Kaštelanke 'pomele' Mladost

Još minimalno dvije utakmice gledat ćemo u finalnoj seriji za prvakinje Hrvatske u odbojci. Ribola Kaštela uzvratila je Mladosti za poraz u Domu odbojke nakon pet setova u prvoj utakmici, Kaštelanke su odigrale možda i najbolju partiju sezone te s 3-0 (16, 20, 17) pomele gošće iz Zagreba, koje, kao rijetko kad, na hrvatskim parketima nisu imale baš nikakve šanse.

Sve je bilo gotovo za samo 84 minute, Mladost ni u jednom setu nije mogla zakomplicirati situaciju, domaće odbojkašice potpuno su zaustavile najbolju igračicu Mladosti, Kenijku Pamellu Owino (četiri poena), i time obavile više od pola posla. Nina Strize bila je najefikasnija u ekipi Kaštela s 14 poena, a sjajna je bila i blokerica Ema Šeremet s 11 poena, od toga šest blokom. Kod Mladosti Leni Ivković s 11, inače kći Tomislava Ivkovića.

Zagreb: Utakmica SuperSport Superlige, HAOK Mladost – ŽOK Ribola Kaštela | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Treća utakmica na rasporedu je u subotu u Domu odbojke od 17 sati, četvrta opet u Kaštelu Starom u utorak.

Finale, druga utakmica:

Ribola Kaštela - Mladost 3-0 (25-16, 25-20, 25-17)