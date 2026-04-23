Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZJEDNAČENJE U SERIJI

Bit će drame u finalu: Sjajne Kaštelanke 'pomele' Mladost

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Utakmica SuperSport Superlige, HAOK Mladost – ŽOK Ribola Kaštela | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Admiral

Još minimalno dvije utakmice gledat ćemo u finalnoj seriji za prvakinje Hrvatske u odbojci. Ribola Kaštela uzvratila je Mladosti za poraz u Domu odbojke nakon pet setova u prvoj utakmici, Kaštelanke su odigrale možda i najbolju partiju sezone te s 3-0 (16, 20, 17) pomele gošće iz Zagreba, koje, kao rijetko kad, na hrvatskim parketima nisu imale baš nikakve šanse.

Sve je bilo gotovo za samo 84 minute, Mladost ni u jednom setu nije mogla zakomplicirati situaciju, domaće odbojkašice potpuno su zaustavile najbolju igračicu Mladosti, Kenijku Pamellu Owino (četiri poena), i time obavile više od pola posla. Nina Strize bila je najefikasnija u ekipi Kaštela s 14 poena, a sjajna je bila i blokerica Ema Šeremet s 11 poena, od toga šest blokom. Kod Mladosti Leni Ivković s 11, inače kći Tomislava Ivkovića.

Zagreb: Utakmica SuperSport Superlige, HAOK Mladost – ŽOK Ribola Kaštela | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Treća utakmica na rasporedu je u subotu u Domu odbojke od 17 sati, četvrta opet u Kaštelu Starom u utorak.

Finale, druga utakmica:

Ribola Kaštela - Mladost 3-0 (25-16, 25-20, 25-17)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu
BILA JE 26. NA SVIJETU

FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Ali nedavno je najavila povratak na WTA Tour od 2027. godine
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026