Bit će suza po klubovima. Sada je jasno: Nema ništa od Lige 20!

Ne samo da je Prva HNL prošle sezone bila sjajna, oduševila je i druga liga, a trenutačno se vodi žestoka borba za jedinstvenu treću ligu, odnosno, po novom imenu 2. Nogometna liga, što bi bio treći rang hrvatskog nogometa. Pričalo se svašta, prošlog tjedna stigla je informacija da je natjecateljska komisija odlučila da se liga proširi sa 16 na 20 klubova, neki mediji su i prenijeli tu informaciju, no ona je netočna.

Naime, ono što sa sigurnošću možemo potvrditi jest da od Lige 20 neće biti ništa! Koliko god se to nekome svidjelo ili ne, jedinstvena treća liga sljedeće sezone neće imati 20 klubova, već 16 ili 18. Da, postoji opcija i da liga ima 18 klubova. Jedno je sigurno, a to je da u ligi neće biti 20 klubova.

E, sad, koji će klubovi popuniti tu ligu, to će se znati u srijedu, kad će se sastati Komisija za natjecanje, a konačnu odluku donijet će Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza.

Što se zapravo događa i koji su klubovi kandidati? U Karlovcu su uvjereni da će biti članovi treće lige. Uvjeta imaju, napravljen je stadion, uloženo je dosta novca u infrastrukturu, na njihovom stadionu igrala je i mlada hrvatska reprezentacija do 19 godina koja nažalost nije uspjela izboriti prolazak. Karlovac doista ima infrastrukturu, ima i financije no pitanje je hoće li se naći u tom društvu..

Tu je i Trnje, koje je imalo specifičan slučaj. Nakon što je završila sezona i nakon što je trener Danijel Pranjić poslao momčad na odmor javljeno mu je da mora igrati kvalifikacije. Igrače je morao skupljati s plaža, na kraju je ispao od Marsonije, koja je zauzela mjesto u jedinstvenoj trećoj ligi.

Kandidat je i Crikvenica, koja nije bila dobila licenciju jer nije imala kadetsku momčad. Sada je ima pa u novonastaloj situaciji i oni su kandidat za popunu lige.

Naravno, kandidat je i Hrvatski vitez iz Posedarja, tu je i Zadar, za kojeg je posebno vezan Luka Modrić. I Zadrani su u proširenju lige vidjeli svoju šansu, očekivali su da će se liga, uz suglasnost i dopuštenje Ministarstva turizma i sporta, proširit na 20 klubova i da će se oni naći u odabranom društvu.

Upravo je kapetan reprezentacije Luka Modrić nedavno bio u Zadru, s majicom "I ja sam dite zadarsko", vezan je za svoj prvi klub, no može li Luka izlobirati za ulazak u Zadra. Kako čujemo, nisu veliki izgledi za Zadar...

Ukratko, da pojasnimo o čemu se tu radi, liga je zamišljena sa 16 klubova, no kako je Inter iz Zaprešića odustao, u Prvu ligu, odnosno drugi rang hrvatskog nogometa povučena je Croatia iz Zmijavaca... Ostalo je 15 klubova i uz proširenje na 20 svoje su mjesto tražili Zadar, Karlovac, Trnje, Posedarje i Crikvenica. Taman pet klubova za Ligu 20.

No, kako saznajemo, od Lige 20 neće biti ništa. I sad, tko će ući u ligu? Tko ima najviše utjecaja, jamstva, garancija... Odluka će pasti u srijedu. Bit će to odluka koja će mnoge rastužiti... A nekoga i razveseliti... Liga 16 ili 18? I to će biti zanimljivo, s 18 klubova rastu izgledi navedenih klubova da ugledaju jedinstvenu treću ligu. Sa 16 klubova, bit će mjesta samo za jedan od ovih pet klubova...

