Bivša djevojka boksača Floyda Mayweathera pronađena mrtva

Majku troje djece Floyda Mayweathera, Josie Harris (40), policija je pronašla mrtvu u automobilu u kalifornijskoj Valenciji. Prema pisanju američkih medija, policija ne smatra ovu smrt sumnjivom.

Šerif policijske postaje u Los Angelesu potvrdio je:

- Istražitelji su na terenu zbog smrti ženske osobe. Slučaj nam je prijavljen u utorak navečer. Smrt je proglašena na licu mjesta. Trenutno nemamo nikakve druge informacije.

Inače, Mayweather i Harris imali su buran odnos, a slavni boksač je odslužio i dva mjeseca u zatvoru u 2010. kada je osuđen zbog obiteljskog nasilja.

U jednom je intervjuu prije nekoliko godina pojasnila svoj odnos s Floydom:

- Bila sam žrtva nasilja, a bilo me je sramota priznati to. Pitala sam se što sam učinila, što sam skrivila? Mislila sam da sam ja kriva za to. Nisam razumjela što znači biti žrtvom. Sada znam da sam živjela u burnom i nezdravom, disfunkcionalnom odnosu i da sam bila žrtva obiteljskog nasilja - rekla je.

Jedno od njihove djece, sin Koraun, bio je svjedok jednog Mayweatherovog napada na njegovu majku. Upravo zbog toga je njegov otac i odslužio zatvorsku kaznu. Sin se iskrao iz kuće i obavijestio nadležne institucije. U istom intervjuu u kojemu je njegova majka pojasnila svoj odnos s boksačem, Koraun je svoga oca nazvao - kukavicom.

- Otac mi je rekao da zaključam vrata i ostanem u sobi. Otišao sam u sobu, ali sam se iskrao kroz svoju kupaonicu, stigao do glavnog ulaza i rekao zaštitaru da mi tata nanosi bol mami i da pozove hitnu i policiju - pojasnio je u intervjuu Mayweatherov sin.

Mayweather je tvrdio kako je njegovo ponašanje izazvano njenom konzumacijom droge. Harris mu je na to odgovorila tužbom teškom 20 milijuna dolara jer je tvrdila da se ne drogira.