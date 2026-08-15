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FOTO: MOSTARKA ZA LIJEPU NAŠU

Bivša HR miss sporta nastupa s novim prezimenom. Udala se za bivšeg muža poznate glumice

Amina Kajtaz i Faris Pinjo lani su se tajno vjenčali u Zagrebu. Plivačka zvijezda je zablistala, a njezina sportska priča jednako je impresivna. U subotu je osvojila 15. mjesto na EP-u na 200 metara leptir
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Bivša HR miss sporta nastupa s novim prezimenom. Udala se za bivšeg muža poznate glumice
Bosanskohercegovački glumac i pjevač Faris Pinjo i jedna od najuspješnijih plivačica regije, Mostarka Amina Kajtaz, nedavno su uplovili u bračnu luku, potvrdivši time višemjesečna nagađanja o svojoj vezi. | Foto: Instagram
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Bosanskohercegovački glumac i pjevač Faris Pinjo i jedna od najuspješnijih plivačica regije, Mostarka Amina Kajtaz, nedavno su uplovili u bračnu luku, potvrdivši time višemjesečna nagađanja o svojoj vezi. | Foto: Instagram
Komentari 1

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