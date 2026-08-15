Bivša HR miss sporta nastupa s novim prezimenom. Udala se za bivšeg muža poznate glumice

Amina Kajtaz i Faris Pinjo lani su se tajno vjenčali u Zagrebu. Plivačka zvijezda je zablistala, a njezina sportska priča jednako je impresivna. U subotu je osvojila 15. mjesto na EP-u na 200 metara leptir
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Bosanskohercegovački glumac i pjevač Faris Pinjo i jedna od najuspješnijih plivačica regije, Mostarka Amina Kajtaz, nedavno su uplovili u bračnu luku, potvrdivši time višemjesečna nagađanja o svojoj vezi.
| Foto: Instagram
Bosanskohercegovački glumac i pjevač Faris Pinjo i jedna od najuspješnijih plivačica regije, Mostarka Amina Kajtaz, nedavno su uplovili u bračnu luku, potvrdivši time višemjesečna nagađanja o svojoj vezi. |
Foto: Instagram
Bosanskohercegovački glumac i pjevač Faris Pinjo i jedna od najuspješnijih plivačica regije, Mostarka Amina Kajtaz, nedavno su uplovili u bračnu luku, potvrdivši time višemjesečna nagađanja o svojoj vezi.
| Foto: Instagram
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Instagram
Vjenčanje je u srpnju prošle godine održano u tajnosti u Zagrebu, u krugu najbližih prijatelja i obitelji, daleko od očiju javnosti, a par je tek naknadno podijelio prve fotografije, otkrivši detalje svog posebnog dana.
| Foto: Instagram
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Faris Pinjo je javnosti poznat i po braku s hrvatskom glumicom Tarom Thaller. Vjenčali su se krajem 2021., no brak je potrajao tek godinu i pol. Nakon razvoda 2023. godine, Pinjo je za medije izjavio kako su se razišli sporazumno i bez loših osjećaja.
| Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Amina je nedugo nakon vjenčanja svom prezimenu na društvenim mrežama dodala i suprugovo, te se sada predstavlja kao Amina Kajtaz Pinjo.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Amina je u subotu zauzela 15. mjesto u disciplini 200 metara leptir na Europskom prvenstvu u nedjelju u Parizu.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Amina Kajtaz, rođena 31. prosinca 1996. godine u Mostaru, potječe iz poznate sportske obitelji. Njezin otac je Sead Kajtaz, legendarni nogometaš mostarskog Veleža, dok se njezina majka Maja također bavila plivanjem.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Sportski geni i disciplina bili su joj usađeni od malih nogu. Plivanjem se počela baviti sa šest godina u PK Velež, često trenirajući u neadekvatnim uvjetima, pa čak i u bazenu dugom tek 12,5 metara.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Njezin izniman talent primijetio je poznati plivački trener Borut Petrič, pod čijim je vodstvom nastavila razvijati karijeru, prvo u Dubrovniku, a kasnije u Zagrebu, gdje je postala članica HAPK Mladost.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Kao reprezentativka Bosne i Hercegovine, nastupila je na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine, što je bio vrhunac njezine karijere pod zastavom rodne zemlje.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Od 2022. godine, Amina Kajtaz nastupa za Hrvatsku, gdje je nastavila nizati uspjehe. Na Europskom prvenstvu u Rimu iste godine oborila je čak 19 godina star hrvatski rekord na 200 metara leptir, koji je dotad držala Sanja Jovanović. Tijekom karijere osvojila je više od 500 medalja na raznim natjecanjima te je višestruka državna rekorderka u obje zemlje u disciplinama leptir i leđno.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Osim impresivnih sportskih rezultata, Amina plijeni pažnju i svojom ljepotom te posvećenošću obrazovanju. Godine 2020. ponijela je titulu Miss sporta Hrvatske, čime je dodatno učvrstila svoj status jedne od najprepoznatljivijih sportašica u regiji.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Paralelno s napornim treninzima, uspješno je završila studij nutricionizma i zdravlja, stekla zvanje magistrice poslovnog menadžmenta, a ujedno je i profesorica tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Svojim primjerom postala je uzor mnogim mladim sportašicama, dokazujući da se vrhunski sport i visoko obrazovanje mogu uspješno uskladiti.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Veza Amine i Farisa, nakon što je glumac kratko bio s glumicom Anom Uršulom Najev, razvijala se daleko od medijske pompe, a vjenčanje je stiglo kao potvrda njihove ljubavi i početak novog zajedničkog poglavlja. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL