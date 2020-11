\u00a0

'Zbog kocke i alkohola bio sam tek na 50-ak posto mogućnosti'

Bivši nogometaš Tottenhama Steven Caulker (28), prošao je pakao u privatnom životu. Iskreno je progovorio o svojim ovisnostima, a sada želi pomoći drugima da ne krenu istim putem

<p><strong>Steven Caulker (28)</strong> u svojim dvadesetima debitirao je za Englesku 2012. godine kad je igrao u dresu Tottenhama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gareth Bale na treningu</strong></p><p>Iza kulisa i svih dobrih utakmica, krio se problem s kockanjem i alkoholizmom pa je uspon engleskog stopera stao, a činilo se da je cijeli svijet pred njim. </p><p>Bivši izbornik <strong>Roy Hodgson</strong> još 2012. godine pozvao ga je na jednu utakmicu Engleske, a tada 20-godišnji stoper Spursa je i zabio gol. Bilo je to u prijateljskoj utakmici protiv Švedske, kada je postigao zgoditak glavom nakon ubačaja velikog Stevena Gerrarda iz slobodnog udarca.</p><p>Napustio je Spurse kako bi se priključio Cardiffu, nakon toga je igrao za Queens Park Rangerse i škotski Dundee, a bio je i na posudbama u Southamptonu, Liverpoolu i Lokomotiv Moskvi...</p><p>- Da bih vam opisao svu bol koju su mi nanijele moje ovisnosti, to je nemoguće - otkrio je Caulker u razgovoru za BBC, koji od prošle godine igra za turski Alanyaspor.</p><p>- Teško mi je uopće reći istinu. Bila je to užasna situacija o kojoj i dalje moram brinuti na dnevnoj bazi. Bio je to dug oporavak, ali zahvaljujući programu odvikavanja u 12 koraka sada sam čist i uspio sam se ponovo pronaći - rekao je Caulker.</p><p>Liječenje je nastavio u Turskoj, sretan je što je sam sebi priznao da ima problem te želi pomoći drugima da ne krenu sličnim putem.</p><p>- Kad pogledam unatrag, najviše me frustrira činjenica da nisam uspio ostvariti svoj puni potencijal. Na terenu sam davao 50 do 60 posto svojih mogućnosti. Sada kad sam trijezan i čist, konačno mogu živjeti život kakav sam oduvijek htio, te se osjećam da mogu dati puno više - dodao je.</p><p>- Mislim da se može napraviti puno, ne samo u nogometu, nego općenito u svijetu, osobito u ovim vremenima koja su teška zbog korona virusa. Ne želim da itko drugi mora proći ono što sam ja prošao - zaključio je engleski stoper.</p><p><br/> </p>