<p><b>Marshall Bruce Mathers III</b> poznatiji kao Eminem na današnji dan slavi 48. rođendan. Američki rap glazbenik, producent i glumac višestruki je dobitnik nagrade Grammy. Prodao je preko 80 milijuna albuma po cijelom svijetu te je među najuspješnijim hip-hoperima svih vremena. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Svjetsku popularnost stekao je 1999., izlaskom albuma The Slim Shady LP. Nakon uspjeha njegovih albuma osnovao je vlastitu izdavačku tvrtku Shady Records, koja je uzdigla mnoge repere, uključujući i jednog od najpoznatijih, <strong>50 Centa.</strong></p><p>Eminem je tijekom karijere izdao 10 albuma, a početkom godine izbacio je novi album pod nazivom 'Music To Be Murdered By' koji je odmah osvojio top ljestvice. </p><p>U kratkom roku stekao je veliku slavu, ali ona mu je u jednom trenutku 'udarila u glavu'. Dnevno je uzimao po trideset Vicodina, jednom je bio blizu smrti, ali mu je pomogao glazbenik <strong>Elton John</strong> (72). </p><p>- Slava me udarila kao cigla - rekao je Eminem koji je redovito partijao, konzumirao alkohol i razne droge, nosio napunjeno oružje sa sobom, tukao se i bio nekoliko puta na sudu...</p><p>Te kritične 2007. godine je uzeo, piše u knjizi, četiri vrećice heroina. Liječnici su mu rekli da je došao dva sata kasnije, umro bi.</p><p>- Bilo je dana kad sam samo ležao u krevetu, gutao tablete i plakao. Trebale su mi tablete u tijelu kako bih se osjećao normalno, ali mi je bilo samo još gore. Bio je to začarani krug - ispričao je Eminem. </p><p>Ipak, nije mu ni taj trenutak bio prekretnica da prestane s drogom, pa je imao još kriznih trenutaka prije nego je potražio pomoć kod <strong>Eltona</strong>. On mu je pomogao da prestane konzumirati opojna sredstva.</p><p>- Elton John mu je bio savršen mentor. Tjedno mu je javljao kako napreduje i postali su vrlo bliski - piše Anthony Bozza u biografiji. Nakon borbe s tom ovisnošću počeo je opsesivno skidati kilograme koje je nakupio. Svaki je dan trčao 27 kilometara, opsesivno je brojao kalorije koje unosi i na kraju došao do 67 kilograma.</p><p>- Bio sam kao hrčak, stalno sam trčao, sve dok se nisam ozlijedio. Tek tad sam počeo paziti i postao sam umjeren u vježbanju - rekao je Eminem.</p><p>Reper se nedavno pohvalio i kako je 12 godina 'čisti'. Zarekao se da više nikada neće dotaknuti drogu. Iako mu je bilo teško, zbog djece je odlučio da je tako najbolje. Zato je u potpunosti odlučio odustati od droge jer je htio gledati svoju djecu dok odrastaju.</p>