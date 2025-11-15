Obavijesti

FOTO: TALENTIRANA BRITTNEY

Bivša zvijezda UFC-a izazovnim fotografijama 'srušila internet'

Tijekom 16 godina duge karijere, postala je svojevrsna ambasadorica sporta, osobito u ranim danima kada još nije bilo ženskih borkinja. Danas je umjetnica i snima sadržaj za pratitelje, a posljednjom objavom oduševila je mušku publiku
Gotovo dva desetljeća bila je jedno od najprepoznatljivijih lica UFC-a, omiljena ring djevojka koju su obožavatelji diljem svijeta pet puta proglasili najboljom. No Brittney Palmer (38) puno je više od ikone oktogona. | Foto: Instagram
