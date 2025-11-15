Bivša zvijezda UFC-a izazovnim fotografijama 'srušila internet'

Tijekom 16 godina duge karijere, postala je svojevrsna ambasadorica sporta, osobito u ranim danima kada još nije bilo ženskih borkinja. Danas je umjetnica i snima sadržaj za pratitelje, a posljednjom objavom oduševila je mušku publiku
Gotovo dva desetljeća bila je jedno od najprepoznatljivijih lica UFC-a, omiljena ring djevojka koju su obožavatelji diljem svijeta pet puta proglasili najboljom. No Brittney Palmer (38) puno je više od ikone oktogona.
Njezina životna priča je put od plesačice u Las Vegasu, preko globalne sportske zvijezde, do cijenjene umjetnice čija se djela izlažu uz bok velikanima poput Picassa i Warhola.
Iako se povukla iz svijeta borbi, njezini fanovi i dalje s jednakim žarom prate svaki njezin novi potez kistom.
Rođena 24. lipnja 1987., Brittney Palmer započela je karijeru kao profesionalna plesačica u Las Vegasu.
Njezin put u svijet borilačkih sportova krenuo je u danas nepostojećoj promociji WEC, a nakon spajanja s UFC-om 2011. godine, njezina je karijera eksplodirala. S Arianny Celeste postala je zaštitno lice "oktagon djevojaka".
Tijekom 16 godina duge karijere, postala je svojevrsna ambasadorica sporta, osobito u ranim danima kada još nije bilo ženskih borkinja. Njezina predanost donijela joj je čak pet nagrada za "Ringcard djevojku godine" na prestižnim World MMA Awards.
U prosincu 2023., na iznenađenje mnogih, objavila je povlačenje, a UFC 296 bio je njezin posljednji nastup.
"Nakon 16 godina, odlučila sam se umiroviti. Neizmjerno sam zahvalna na ovom nezaboravnom iskustvu," izjavila je tada.
Iza glamura i blještavila krije se priča o nevjerojatnoj otpornosti. S 21 godinom, Brittney je doživjela tešku prometnu nesreću zbog koje tri mjeseca nije mogla hodati.
Taj period prisilne pauze preokrenuo joj je život. Umjesto da se prepusti lijekovima protiv bolova, okrenula se slikanju, strasti koju je zapostavila od srednje škole.
"Plamen u meni potpuno se rasplamsao. Zaljubila sam se u slikanje i više nisam mogla zamisliti da se vratim samo plesu," otkrila je u jednom intervjuu.
Ta odluka odvela ju je u Los Angeles, gdje je upisala studij povijesti umjetnosti i klasičnog portretiranja na UCLA.
Ono što je počelo kao terapija, preraslo je u impresivnu karijeru. Danas su njezina živopisna djela izlagana u galerijama od Miamija i New Yorka do Hong Konga i Milana.
Njezinu umjetnost posjeduju brojne poznate osobe, uključujući Conora McGregora, Jona Jonesa, Lady Gagu i Stevena Tylera iz Aerosmitha.
Jedno od njezinih djela, custom daska za veslanje dizajnirana za Floyda Mayweathera, navodno je doseglo cijenu od gotovo 19.000 €.
Palmer je svoju umjetnost iskoristila i u humanitarne svrhe, prikupivši preko 100.000 dolara za organizacije poput Unicefa i zaklade Lady Gage "Born This Way".
U Las Vegasu je otvorila i privatni umjetnički studio i galeriju "Kaleidoscope", gdje pruža prostor i drugim umjetnicima.
Brittney Palmer danas živi život punim plućima, balansirajući između umjetnosti i poduzetništva. Aktivna je na svojoj web stranici gdje prodaje umjetnička djela.
Tijekom pandemije pokrenula je i profil na platformi za odrasle, koji joj je, kako kaže, bio "spas" ne samo financijski već i kreativno.
