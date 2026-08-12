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Bivšeg igrača Dinama potjerali iz momčadi: 'Ne igra mu se baš'

Piše Ivan Tomašković,
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Bivšeg igrača Dinama potjerali iz momčadi: 'Ne igra mu se baš'
Foto: Arena Akcji/SIPA USA
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Poljski prvoligaš u svoje redove doveo ga je iz Dinama za 800.000 eura i potpisao ga je do 2030. godine

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Bivši veznjak Dinama Marko Bulat udaljen je iz prve momčadi poljskog Rakówa Częstochowe. Nije trenirao s momčadi i niti će putovati u Švedsku na uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Hammarbyja. Nije riječ o ozljedi, već o odluci kluba zbog nezadovoljstva njegovim ponašanjem i pristupom.

Informaciju je objavio Kamil Głębocki s lokalnog portala naWylot.tv, koji detaljno prati Raków. 

- U posljednje vrijeme bilo je mnogo zamjerki na ponašanje i pristup Hrvata, kao i na njegov utjecaj na momčad - napisao je Głębocki i dodao je da Bulatov povratak u prvu momčad nije isključen ako se navedene stvari promijene.- Ovdje se ne radi o transferu. Imam dojam da mu se više baš i ne igra nogomet - istaknuo je. 

UEFA Conference League 2026/27 3rd qualifying round 1st leg match between teams of Rakow Czestochowa and Hammarby IF
Foto: IMAGO/Tomasz Karczewski/IMAGOSPO

Bulatova izvedba u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Hammarbyja, koja je završila 0-0, već je izazvala pozornost u Poljskoj, te su ga mnogi kritizirali. Baš je pobjednik tog susreta protivnik Hajduka ako 'bili' prođu u 4. pretkolo Konferencijske lige. 

Podsjetimo, Bulat je ponikao u Šibeniku i doveo ga je Dinamo 2021. godine za 2,2 milijuna eura. Sezonu 2024/25. proveo je na posudbi u Standardu kod Ivana Leke, a potom ga je iduće sezone Rakow kupio za 800.000 eura i dao mu ugovor do 2030. godine. 

2026-08-06
Foto: RAFAL BARANSKI/BILDBYRAN

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