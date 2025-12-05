"Hannibal Mejbri je priznao optužbu, a regulatorna komisija izrekla mu je četiri utakmice suspenzije", napisao je FA u priopćenju, između ostalog
Bivšeg nogometaša Manchester Uniteda suspendirali zbog pljuvanja navijača na utakmici!
Veznjak Burnleyja Hannibal Mejbri (22) suspendiran je na četiri utakmice nakon što pljunuo prema navijačima Leeds Uniteda tijekom utakmice engleske Premier lige u listopadu, priopćio je FA u petak.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Tuniski reprezentativac je optužen da je pljunuo u smjeru navijača Leedsa oko 67. minute koju je Burnley dobio sa 2-0. Naknadno je priznao svoj prijestup.
"Hannibal Mejbri je priznao optužbu, a regulatorna komisija izrekla mu je četiri utakmice suspenzije", dodaje se.
Mejbri je također kažnjen i sa 15.000 funta. Zanimljivo, Mejbri je profesionalnu karijeru započeo u Manchester Unitedu za kojeg je igrao od 2021. do 2024.
Burnley se trenutačno nalazi na 19. mjestu ligaške utakmice sa 10 bodova, četiri manje od zone spasa.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+