BIZARNO

Bivšeg nogometaša Manchester Uniteda suspendirali zbog pljuvanja navijača na utakmici!

Piše HINA,
Foto: Scott Heppell/REUTERS

"Hannibal Mejbri je priznao optužbu, a regulatorna komisija izrekla mu je četiri utakmice suspenzije", napisao je FA u priopćenju, između ostalog

Veznjak Burnleyja Hannibal Mejbri (22) suspendiran je na četiri utakmice nakon što pljunuo prema navijačima Leeds Uniteda tijekom utakmice engleske Premier lige u listopadu, priopćio je FA u petak.

Tuniski reprezentativac je optužen da je pljunuo u smjeru navijača Leedsa oko 67. minute koju je Burnley dobio sa 2-0. Naknadno je priznao svoj prijestup.

"Hannibal Mejbri je priznao optužbu, a regulatorna komisija izrekla mu je četiri utakmice suspenzije", dodaje se.

Mejbri je također kažnjen i sa 15.000 funta. Zanimljivo, Mejbri je profesionalnu karijeru započeo u Manchester Unitedu za kojeg je igrao od 2021. do 2024. 

Burnley se trenutačno nalazi na 19. mjestu ligaške utakmice sa 10 bodova, četiri manje od zone spasa.

