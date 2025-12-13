Bivšem veznjaku Chelseaja zbog zdravstvenih problema karijera se nalazi pod velikim upitnikom

Bivši veznjak Chelsea Oscar (34) morat će završiti profesionalnu karijeru nakon što se srušio tijekom treninga sa São Paulom. Brazilcu je dijagnosticirana vazovagalna sinkopa, stanje koje utječe na otkucaje srca i krvni tlak te je obavijestio klub da namjeravaa završiti karijeru.

Oscar se u Sao Paolo vratio prošlog prosinca, a prije mjesec dana bio je hospitaliziran nakon što se srušio usred treninga na sobnom biciklu. U bolnici je stavljen na praćenje i upućen na dodatne pretrage koje su rezultirale dijagnosticiranjem bolesti. Brazilac je navodno izrazio želju za umirovljenjem, a čeka se službena potvrda, navode engleski mediji.

34-godišnjak je prije godinu dana potpisao trogodišnji ugovor u São Paulu. Najveći trag u karijeru ostavio je u Chelseaju gdje je osvojio dva naslova Premier lige, Europa ligu i Liga kup, a igrao je i u Kini.