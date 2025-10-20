Obavijesti

Sport

Komentari 0
POTRESNI VAPAJ

Bivši bh. košarkaš teško je bolestan, moli za pomoć: 'Pišem vam u suzama i s tugom...'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Bivši bh. košarkaš teško je bolestan, moli za pomoć: 'Pišem vam u suzama i s tugom...'
Foto: Facebook

Dosadašnja teška terapija nije dala rezultata, ali doktori iz Zagreba su mi rekli da postoji šansa, ali kako bi to postala stvarnost, potrebna mi je pomoć, koju više ne možemo osigurati moja obitelj i ja, objavio je Adi Mujičić

Adi Mujičić, bivši bosanskohercegovački košarkaš, koji je u karijeri igrao za Žepče, Čelik i tuzlansku Slobodu, na društvenim mrežama je objavio potresnu ispovijest.

Dijagnosticiran mu je tumor na jetri i plućima. Pred njim je teška borba za život, ali neće moći sam pobijediti ovu bitku. Potrebna mu je pomoć ljudi velikog srca, mora skupiti 25 tisuća eura za liječenje u Zagrebu. Na društvenim mrežama objavio je apel za pomoć.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Dragi prijatelji, pišem vam u suzama i s ogromnom tugom, ali i s nadom koja je još uvijek u mom srcu. Nažalost, dijagnosticiran mi je tumor sa metastazama na jetri i plućima, pred sobom imam tešku borbu za život.

Dosadašnja teška terapija nije dala rezultata, ali doktori iz Zagreba su mi rekli da postoji šansa, ali kako bi to postala stvarnost, potrebna mi je pomoć, koju više ne možemo osigurati moja obitelj i ja.

Foto: Facebook

Liječenje koje mi je potrebno nije pokriveno putem javnog zdravstva, a cijena zračenja koje bi mi moglo pomoći, kao i drugih medicinskih usluga, sada je daleko izvan naših mogućnosti. Ovo nije samo borba mog tijela, već borba za moj život, za još puno godina u kojima želim biti uz svoju Elu, Melinu i Kana.

Zato se obraćam vama, ljudima velikog srca. Molim vas za pomoć jer bez nje nemam šanse. Svaka donacija daje mi nadu za oporavak. Svaka vaša podrška, molitva i dobra riječ znači mi neizmjerno" poručio je Mujičić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Najbolja tenisačica svijeta oduzima dah. U vrućem badiću s kolegicom uživala na kupanju
BJELORUSKA 'TIGRICA'

FOTO Najbolja tenisačica svijeta oduzima dah. U vrućem badiću s kolegicom uživala na kupanju

Arina Sabalenka (27) nakon teških poraza mami uzdahe i puni baterije. Prva igračica na WTA ljestvici nakon niza provokativnih fotki s ljetovanja sad pozira s kolegicom Paulom Badosom (27)
Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao
FOTO: OD USPONA DO PADA

Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025