Bivši bh. košarkaš teško je bolestan, moli za pomoć: 'Pišem vam u suzama i s tugom...'

Adi Mujičić, bivši bosanskohercegovački košarkaš, koji je u karijeri igrao za Žepče, Čelik i tuzlansku Slobodu, na društvenim mrežama je objavio potresnu ispovijest.

Dijagnosticiran mu je tumor na jetri i plućima. Pred njim je teška borba za život, ali neće moći sam pobijediti ovu bitku. Potrebna mu je pomoć ljudi velikog srca, mora skupiti 25 tisuća eura za liječenje u Zagrebu. Na društvenim mrežama objavio je apel za pomoć.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Dragi prijatelji, pišem vam u suzama i s ogromnom tugom, ali i s nadom koja je još uvijek u mom srcu. Nažalost, dijagnosticiran mi je tumor sa metastazama na jetri i plućima, pred sobom imam tešku borbu za život.

Dosadašnja teška terapija nije dala rezultata, ali doktori iz Zagreba su mi rekli da postoji šansa, ali kako bi to postala stvarnost, potrebna mi je pomoć, koju više ne možemo osigurati moja obitelj i ja.

Foto: Facebook

Liječenje koje mi je potrebno nije pokriveno putem javnog zdravstva, a cijena zračenja koje bi mi moglo pomoći, kao i drugih medicinskih usluga, sada je daleko izvan naših mogućnosti. Ovo nije samo borba mog tijela, već borba za moj život, za još puno godina u kojima želim biti uz svoju Elu, Melinu i Kana.

Zato se obraćam vama, ljudima velikog srca. Molim vas za pomoć jer bez nje nemam šanse. Svaka donacija daje mi nadu za oporavak. Svaka vaša podrška, molitva i dobra riječ znači mi neizmjerno" poručio je Mujičić.