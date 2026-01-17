FOTO Gospođa Messi morala je reagirati zbog ovih fotki Miss Bum Bum: 'Valjda je ljubomora'

Suzy Cortez, dvostruka Miss BumBum, šokira svijet svojom opsjednutošću Messijem! Tetovaže, golišave fotke i blokada na mrežama obilježavaju njezinu 'ljubav'. Sukob s Antonelom Roccuzzo, Messijevom suprugom, ne jenjava, a Suzy je ne zaustavlja ni zabrana ulaska na finale MLS kupa
Suzy Cortez, brazilska manekenka i dvostruka pobjednica izbora za Miss BumBum, izgradila je svjetsku slavu ne samo zahvaljujući svojoj figuri, već i nevjerojatnoj, gotovo opsesivnoj posvećenosti nogometnoj legendi Lionelu Messiju
| Foto: Instagram
Suzy Cortez, brazilska manekenka i dvostruka pobjednica izbora za Miss BumBum, izgradila je svjetsku slavu ne samo zahvaljujući svojoj figuri, već i nevjerojatnoj, gotovo opsesivnoj posvećenosti nogometnoj legendi Lionelu Messiju |
Foto: Instagram
Suzy Cortez, brazilska manekenka i dvostruka pobjednica izbora za Miss BumBum, izgradila je svjetsku slavu ne samo zahvaljujući svojoj figuri, već i nevjerojatnoj, gotovo opsesivnoj posvećenosti nogometnoj legendi Lionelu Messiju
| Foto: Instagram
Njezini potezi godinama privlače pažnju medija, a kulminirali su javnim sukobom s Messijevom suprugom Antonelom Roccuzzo.
| Foto: Instagram
Rođena u Brazilu, Cortez je u svijet slavnih ušla 2015. godine pobjedom na kontroverznom natjecanju Miss BumBum, koje bira najbolju stražnjicu u zemlji.
| Foto: Instagram
Titulu je ponovila i četiri godine kasnije, 2019. Iako je ostvarila karijeru modela i sportske voditeljice, pozirajući čak i za Playboy, njezino ime postalo je sinonim za Lionela Messija.
| Foto: Instagram
Gotovo preko noći, njezini profili na društvenim mrežama postali su oltar posvećen argentinskom čarobnjaku, ispunjeni provokativnim fotografijama u dresu Barcelone i argentinske reprezentacije.
| Foto: Instagram
Svoju je odanost podigla na potpuno novu razinu serijom tetovaža posvećenih Messiju, uključujući njegov lik na intimnom dijelu tijela te potpis iznad stražnjice
| Foto: Instagram
Zbog broja tetovaža posvećenih jednom sportašu, upisala se i u Guinnessovu knjigu rekorda.
| Foto: Instagram
Njezino neprestano označavanje nogometaša na golišavim fotografijama na kraju je dovelo do toga da su je na društvenim mrežama blokirali i Messi i njegova supruga Antonela Roccuzzo.
| Foto: Instagram
Cortez je tvrdila da je za sve kriva ljubomora.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Bila sam potpuno šokirana kad sam to vidjela," rekla je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Da mogu, rekla bih joj da se ne brine za mene, ja sam samo obožavateljica," dodala je.
| Foto: Instagram
"Iznenađena sam da nije sigurnija u sebe. Pretpostavljam da to može biti samo zbog ljubomore," izjavila je tada.
| Foto: Instagram
Ni blokada je nije zaustavila.
| Foto: Instagram
Nastavila je pružati podršku Messiju i nakon njegovog odlaska iz Barcelone, a pratila ga je i tijekom angažmana u PSG-u te sada u Inter Miamiju
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tvrdila je čak i da joj je zabranjen ulazak na finale MLS kupa na izričit zahtjev Antonele Roccuzzo, zbog čega se osjećala "poniženom".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Unatoč svemu, njezina posvećenost ne jenjava, a svaki Messijev uspjeh, poput osvajanja Svjetskog prvenstva s Argentinom, slavi novim tetovažama i provokativnim objavama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram