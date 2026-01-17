Obavijesti

FOTO Gospođa Messi morala je reagirati zbog ovih fotki Miss Bum Bum: 'Valjda je ljubomora'

Suzy Cortez, dvostruka Miss BumBum, šokira svijet svojom opsjednutošću Messijem! Tetovaže, golišave fotke i blokada na mrežama obilježavaju njezinu 'ljubav'. Sukob s Antonelom Roccuzzo, Messijevom suprugom, ne jenjava, a Suzy je ne zaustavlja ni zabrana ulaska na finale MLS kupa
Suzy Cortez, brazilska manekenka i dvostruka pobjednica izbora za Miss BumBum, izgradila je svjetsku slavu ne samo zahvaljujući svojoj figuri, već i nevjerojatnoj, gotovo opsesivnoj posvećenosti nogometnoj legendi Lionelu Messiju | Foto: Instagram
