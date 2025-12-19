Obavijesti

Komentari 0
Bivši 'bili tić' za 24sata: Čuvao sam Hulka, moći ću i Rebića...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 6 min
Foto: HNK Hajduk

Hajduk je maskotu napravio po meni, a žao mi je Livaje i nadam se da će pronaći zajednički jezik. Nakon nedjelje, kaže Mario Tičinović (34) koji će s Vukovarom pokušati pokvariti planove bivšem klubu

Mario Tičinović u nedjelju će po prvi put u jednoj službenoj utakmici istrčati na Poljud kao igrač gostujuće momčadi. Hajdukovo dijete vraća se kući u dresu Vukovara, za koji igra od početka aktualne sezone. I to dobro, jedan je od najstandardnijih igrača u momčadi Silvija Čabraje, koja u zadnjem kolu prije zimske stanke dolazi u goste Hajduku. 

